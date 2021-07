Test vivo Y72 5G

Smartfon vivo Y72 5G to kolejny przedstawiciel najtańszego segmentu telefonów 5G w naszym kraju. Czego można spodziewać się po vivo Y72 5G?

Wygląd i wykonanie

W gustownym pudełku znajdziemy telefon, kabel USB-C z ładowarką (jeszcze do niej wrócimy), silikonowe etui oraz słuchawki, co ostatnio nie jest standardem. Smartfon na pierwszy (i drugi) rzut oka to typowy przedstawiciel segmentu chińskich telefonów za około 1000 zł. Jego wymiary wynoszą 164 na 75.3 na 8.5 mm, a waga to 193 g. Dobrze leży w dłoni i nie można mieć do niego większych zarzutów za wyjątkiem łatwego brudzenia się (zbieranie odcisków) na tylnej obudowie i na samym ekranie. Warto skorzystać z etui z pudełka. Telefon ma plastikowe plecyki i plastikowa ramkę.

Poniżej przycisków zwiększających/zmniejszających poziom głośności umieszczono czytnik linii papilarnych (działa dobrze) i przycisk on/off zarazem. Nie zabrakło złącza słuchawkowego, portu na kartę microSD i hybrydowego SIM-a. Moduł aparatu z tyłu prezentuje się dobrze, równie dobry poziom reprezentuje głośnik zastosowany w tym modelu.

Zdjęcie vivo Y72 5G - telefon lubi "zbierać" odciski palców / INTERIA.PL

Ekran

Zdjęcie vivo Y72 5G / INTERIA.PL

Testowany smartfon ma 6,58-calowy ekran wykonany w technologii IPS LCD. Jego rozdzielczość wynosi 1080 na 2408 pikseli (401 ppi). Co ciekawe, wyświetlacz oferuje jedynie odświeżanie 60 Hz - nic ponadto. Sam ekran reprezentuje naprawdę dobry poziom jak na ten segment cenowy - poprawną reprodukcję kolorów, odpowiednią jasność (również w słońcu) i wystarczającą rozdzielczość.

Specyfikacja i osiągi

Jak już wspomnieliśmy, vivo Y72 to najtańszy segment telefonów 5G, co oznacza, że "pod maską" znajdziemy chipa MediaTek Dimensity 700 5G - układ umieszczany w telefonach za mniej niż 1000 zł. Vivo zdecydowało się na GPU Mali-G57, a także 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci ROM (to już nie jest kombinacja z tańszych modeli telefonów). Jak taka specyfikacja wypada w benchmarkach?

Geekbench 5.0: pkt. 564 Single-Core, 1722 Multi-Core

Zdjęcie vivo Y72 5G / INTERIA.PL

Dla porównania

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Geekbench 5.0: 564 Single-Core, 1765 Multi-Core



Realme 8 5G: Geekbench 5.0: pkt. 571 Single-Core, 1774 Multi-Core

Realme 7 5G: Geekbench 5.0 568 pkt. Single-Core, 1779 pkt Multi-Core.

Xiaomi POCO M3 Pro Geekbench 5.0: pkt. 562 Single-Core, 1776 Multi-Core

Jak zatem widać, mamy do czynienia z osiągami porównywalnymi do wszystkich modeli z tym samym chipem. Na co przekładają się takie wyniki? Możemy mówić o poprawnym działaniu podczas codziennego użytku - większość użytkowników nie będzie potrzebowała więcej, a 8GB RAM zagwarantuje, że za rok telefon nie ulegnie spowolnieniu w tajemniczych okolicznościach.

Jak w przypadku innych modeli vivo, również Y72 korzysta z Androida 11 z nakładką Funtouch 11.1. To dobrze sprawdzająca się nakładka z serią dodatkowych funkcji umożliwiających m.in. zmianę wyglądu niektórych aspektów systemu oraz chociażby powiadomień.

Zdjęcie vivo Y72 5G / INTERIA.PL

Aparat

Główny aparat Y72 ma rozdzielczość 64 MP (f/1.8, 26mm), drugi obiektyw, ultraszerokokątny oferuje rozdzielczość 8 MP (f/2.2, 120˚, 16mm), trzeci obiektyw to soczekwa makro (2 MP, f/2.4). Połączenie dające typowe wyniki dla tego segmentu cenowego i obiektywu 64MP, Co to oznacza? poprawne zdjęcia w dzień głównym aparatem, cyfrowy zoom x2, który oferuje zwykłe wycięcie zrobionego zdjęcia, ale sprawdzi się w dobrym świetle. Zoom cyfrowy dochodzi aż do x10, ale nie warto z niego korzystać. Obiektyw ultraszerokokątny nie zaskakuje, ani nie rozczarowuje, łapiąc się na "średnią krajową". Aplikacja aparatu ma typowe tryby (portret, tryb nocny, zdjęcie 64 MP itd.).

Zdjęcie vivo Y72 5G / INTERIA.PL

Z niewiadomych powodów, aby wybrać obiektyw szerokokątny, musimy najpierw kliknąć ikonkę w prawym rogu, a potem wybrać opcję z trzech dostępnych na ekranie.

Klika przykładowych zdjęć:

vivo Y72 5G - przykładowe zdjęcia 1 / 19 Zdjęcie wykonane vivo Y72 5G Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Z przodu umieszczono aparat 16 MP (f/2.0) - podobnie jak główna "soczekwa", sprawdza się poprawnie, ale bez rewelacji. Możliwości wideo telefonu? Maksymalnie 1080p w 60 klatkach z bardzo symboliczną stabilizacją.

Bateria i czas pracy

Telefon wyposażono w baterię o pojemności 5000 mAh, co należy zaliczyć na plus, ale jak to bywa w przypadku modeli z Dimensity 700, telefon oferuje wyłącznie ładowanie 18W, czyli pełne naładowanie sprzętu trwa około 120 minut. Natomiast z tak dużą baterią, bez wyższego poziomu odświeżania ekranu, z odpowiednią optymalizacją pracy baterii, dostajemy cały dzień pracy bez ładowania, a 24 godziny ciągłej pracy bez widoku ładowarki nie będą problem.

Zdjęcie vivo Y72 5G / INTERIA.PL

Podsumowanie testu vivo Y72 5G

vivo Y72 5G to kolejny niezły telefon 5G z niższej półki cenowej w naszym kraju. Konkurencja jest naprawdę duża, zatem o wyborze będzie decydowała cena i potrzeby kupującego.

Cena: 1299 zł

Plusy dobra praca baterii

ekran o niezłej jakości

aparat 64 MP

5G Minusy obudowa i ekran zbierają odciski palców

ekran jest dobry, ale brak odświeżenia 90 Hz zaskakuje

