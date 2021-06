​Test realme GT

Przyglądamy się flagowemu smartfonowi realme - model realme GT ma być najbardziej opłacalnym telefonem z superszybkim procesorem Qualcomm Snapdragon 888 na Polskim rynku. Czy rzeczywiście tak jest?

Reklama

W Polsce realme zyskało sławę za sprawą smartfonów za mniej niż 1000 zł, tymczasem firma rok temu wprowadziła na rynek bardzo udany model z wyższej półki ( Realme X50 Pro ). W tym roku flagowa propozycja chińskiego giganta nosi nazwę realme GT (Grand Touring) - jest to bezpośrednie odniesienie do pojazdów sportowych. Jednak to nie sam wygląd ma być kluczowym elementem zachęcającym do kupna, ale wypadkowa prędkości (moc obliczeniowa) i ceny (od 2299 zł). Czy to wystarczy?

Wygląd i wykonanie

Reklama

Do sklepów w Polsce trafią dwie wersje telefonu - niebieski model mający 8 GB RAM/128 GB (speed blue) oraz model czarno-żółty z 12 GB RAM/256 GB (racing yellow). Do testów otrzymaliśmy ten drugi. Wersja czarno-żółta ma plecki pokryte skórą wegańską (vegan leather) i przywodzi na myśl superszybkie samochody wyścigowe. Telefon waży około 186 g, a jego wymiary to: 158.5 na 73.3 na 8.4 mm. Gabaryty telefonu są naprawdę fantastyczne - świetnie leży w dłoni, nie jest to sprzęt tak masywny jak niektóre inne flagowce - dobra informacja dla tych, którzy nie są fanami ogromnych urządzeń. W pudełku, oprócz telefonu, znajdziemy superszybką ładowarkę (o niej szerzej potem), kabel USB i silikonowe etui.

Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Sam telefon ma charakterystyczne ułożenie przycisków, czytnik linii papilarnych wbudowano w urządzenie (działa dobrze), urządzenie wspiera Dual SIM i - co ciekawe - ma port słuchawkowy. Głośniki? W teorii stereo, w praktyce grają one bardzo przeciętnie. Nie ma co liczyć na oficjalnie spełnienie norm IP (wodoszczelność/pyłoszczelność), a obudowa jest rzecz jasna plastikowa - charakterystyczna sytuacja w przypadku tańszych flagowców. Podsumowując, w stylistyce czarno-żółtej, ze skórą wegańską, smartfon przynajmniej prezentuje się inaczej niż dziesiątki podobnych do siebie smartfonów chińskich producentów.



Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Ekran

W przypadku ekranu realme nie pożałował wszystkich najistotniejszych rozwiązań - otrzymujemy 6.43-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED o rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli (409 ppi) z odświeżaniem na poziomie 120Hz. W tym segmencie cenowym to bardzo udany ekran - dobre kolory, fantastyczna płynność i odpowiedni kontrast. Nie jest to poziom najdroższych z flagowców, ale dla większości użytkowników, nawet tych bardziej wymagających, będzie on w pełni wystarczający.

Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Moc obliczeniowa

To co kryje opisywany wyścigowy model flagowca "pod maską" rzecz jasna pozostaje kluczowym aspektem dla wielu potencjalnych nabywców. Telefon został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z obsługą 5G, układ graficzny Adreno 660 i szybką pamięć UFS 3.1. Przypomnijmy, w Polsce w sprzedaży znajdziemy modele: 8GB RAM/128 GB (speed blue) oraz model 12GB RAM/256 GB (racing yellow). Chociaż nasz testowy egzemplarz był modelem racing yellow, został wyposażony w 8 GB RAM, sklepowy ma 12 GB. Jak realme GT wypadł w benchmarkach?

Geekbench 5 - 1141 pkt. (Single-Core); 3655 pkt. (Multi-Core); Antutu: 723 371 pkt.

Dla porównania

OnePlus 9 Pro: Geekbench 5 - 1119 pkt. (Single-Core); 3656 pkt. (Multi-Core); Antutu: 741 673 pkt.

Xiaomi Mi 11: Geekbench 5 - 1122 pkt. (Single-Core); 3492 pkt. (Multi-Core); Antutu: 712 214 pkt.

Realme X50 Pro 5G (12 GB RAM) miał wynik Antutu - 594 794. W Geekbench - 916 (Single-Core), 3341 (Multi-Core).

Samsung Galaxy S21 5G : Geekbench 5 - 783 pkt. (Single-Core); 2604 pkt. (Multi-Core); AnTuTu - 550 734 pkt

Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Jak zatem widać, realme GT dzielnie stawia czoła wszystkim tegorocznym smartfonom. Najnowszy Snapdragon i GPU na pokładzie sprawdzają się doskonale. Pod kątem czystej mocy obliczeniowej - nie można mu nic zarzucić. Telefon realme GT wyposażono w autorski system chłodzenia Stainless Stell VC Cooling System. Pozwala on odprowadzić ciepło z procesora nawet pod maksymalnym obciążeniem, co ma wyeliminować zjawisko tzw. throttlingu (procesor zwalnia, żeby chronić się przed przegraniem). Rzeczywiście, zdaje się że smartfon nagrzewa się mniej niż inne modele posiadające Snapa 888.

Jak łatwo się domyślić, wspomniana konfiguracja i osiągi przekładają się na bardzo płynną pracę telefonu. Realme GT pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0 (więcej informacji) .

Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Aparat

Smartfon ma aparat z trzema obiektywami. Główny obiektyw ma rozdzielczość 64 MP (f/1.8, 26 mm) wykorzystujący sensor Sony IMX 682. Wspiera go obiektyw ultraszerokokątny 8 MP (f/2.3, 199˚) oraz 2 MP obiektyw makro. Sam producent nie ukrywa, że po tej konfiguracji nie należy spodziewać się przysłowiowych "cudów" i rzeczywiście tak jest. Dosłownie, bo ta optyka była wdrażana w modelach za 1000 zł do 1500 zł - i o takim poziomie zdjęć mówimy. Co to oznacza? Poprawne fotografie w dobrym świetle, zarówno obiektywem głównym, jak i ultraszerokokątnym, ale zarazem problemy z balansem bieli, a także trudności w przypadku zdjęć z bliska. Cyfrowy zoom x2 sprawdza się nieźle, ale zoom powyżej x5 należy przemilczeć (nie jest to niespodzianka). Podsumowując, aparat odstaje od reszty smartfonu, ale takie było założenie producenta - potencjalny klient również musi sobie zdawać z tego sprawę.

Przykładowe zdjęcia wykonane realme GT:



Zdjęcia wykonane realme GT 1 / 10 Zdjęcie wykonane głównym obiektywem realme GT Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Przedni aparat do selfie ma 16 MP i wykonuje poprawne zdjęcia. Nie ma mowy o niczym ponad standard. Jakość rejestrowanego wideo sięga 4K, ale najlepiej pozostać przy 1080p (m.in. gwarancja stabilizacji obrazu).

Ładowanie i praca na baterii

Smartfon wyposażono w superszybką ładowarkę Superdart (65W) - w około 36 minut w pełni naładuje ona telefon. To doskonały wynik. Realme GT nie obsługuje bezprzewodowego ładowania. A sama praca telefonu na jednym ładowaniu? Z baterią o pojemności 4500 mAh i odpowiednią optymalizacją oprogramowania, mówimy o całym dniu zwykłego użytkowania (od rana do wieczora), doba też jest osiągalna. Wszystko powyżej 24h wymaga już większej kontroli nad tym, co robimy i zmianach w częstotliwości odświeżania ekranu.

Podsumowanie testu

Zdjęcie realme GT / INTERIA.PL

Smartfon realme GT jest tym, czym się reklamuje - alternatywą dla droższych flagowców. Wypadkowa mocy obliczeniowej i ceny pozostaje rewelacyjna. O tym, czy kompromisy, na które musiał pójść producent, są problemem (np. aparat), zadecyduje już potencjalny klient.

Plusy Doskonała wypadkowa mocy obliczeniowej i ceny

Fantastyczne wymiary i waga telefonu (dobrze leży w dłoni)

Wersja żółto-czarna rzeczywiście się wyróżnia

Szybkie ładowanie

Udany ekran Minusy Aparat reprezentuje średnią półkę cenową

Nie ma bezprzewodowego ładowania

Brak IPXX

Cena:

Wersja 8/128 GB w kolorze niebieskim (speed blue) - 2299 zł

Wersja 12/256 GB w kolorze czarno-żółtym (racing yellow) - 2499 zł



W dniu sprzedaży, 22 czerwca, model 8 GB kosztuje 1999 zł