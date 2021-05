Test realme 8 5G

Sprawdzamy najnowszy niedrogi smartfon ze stajni coraz popularniejszej marki realme - model realme 8 5G. Na co możemy liczyć w nowym smartfonie 5G za nieduże pieniądze?

Realme jest obecne na polskim rynku od kwietnia zeszłego roku, ale firma rzeczywiście nie zwalnia tempa. Miesiąc temu do sprzedaży trafiły modele realme 8 i realme 8 Pro ( test tutaj ), a w maju debiutuje realme 8 5G, telefon walczący o miano jednego z najtańszych urządzeń 5G na rynku. Jak wypadł w testach?

Wykonanie i wygląd

W charakterystycznym dla realme żółtym pudełku znajdziemy sam telefon, silikonowe etui i ładowarkę z kablem USB-C. Typowy pakiet. Sam telefon prezentuje się dobrze, nie odbiegając od standardów urządzeń za około 1000 zł. Wymiary realme 8 5G wynoszą 162.5 mm na 74.8 mm na 8.5 mm (jest to zatem całkiem smukłe urządzenie), a waga to 185 g. Całość dobrze leży w dłoni.

Z lewej strony umieszczono przyciski zmieniające poziom głośności, a z prawej - czytnik linii papilarnych (działa poprawnie) i zarazem przycisk on/off. Z tyłu umieszczono typowy moduł aparatu z obiektywami. Obudowa telefonu została wykonana z przyjemnego w dotyku plastiku. Oprócz portu słuchawkowego, telefon ma tackę na 2 karty nano-SIM i kartę microSD, co nie jest tak częstym widokiem w dzisiejszych czasach. Głośnik nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Nie zabrakło NFC. Podsumowując, dobrze prezentujący się niedrogi smartfon.

Ekran

W tym modelu realme postawiło na ekran LCD IPS o przekątnej i 6,5 cala i rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli (405 PPI). Proporcje ekranu wynoszą 20:9. Smartfon może pochwalić się wyświetlaczem o odświeżaniu na poziomie 90 Hz i próbkowaniem 180 Hz. Górna jasność wynosi 600 nitów. Jak można ocenić sam ekran? Wypada naprawdę dobrze jak na ten segment cenowy. Kolory, kontrast (1500:1) i poziom jasności, nawet w słońcu, nie budzą większych zastrzeżeń. Jest to definitywnie jeden z plusów opisywanego modelu.

Specyfikacja i możliwości

Realme postawiło na 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 5G, który obsługuje standardy SA i NSA. Podczas testów korzystaliśmy z 5G w sieci Plus - telefon nie miał problemów ze znalezieniem sieci nowej generacji. GPU w tym modelu to Mali-G57. Na rodzimym rynku znajdziemy wersje telefonu z 4 GB RAM i 64 GB ROM (wersja wyłącznie w sieci Plus) i 6 GB RAM i 128 ROM. Trzeci model, na ten moment niedostępny w Europie, ma 8 GB RAM i 128 GB ROM - to właśnie tę wersję otrzymaliśmy do testów.

Wynik w benchmarku:

Geekbench 5.0: pkt. 571 Single-Core, 1774 Multi-Core

Dla porównania

Realme 7: Geekbench 5.0: pkt. 516 Single-Core, 1639 Multi-Core.

Realme 7 5G: Geekbench 5.0 568 pkt. Single-Core, 1779 pkt Multi-Core.

Realme 6: Geekbench 540 pkt. (Single-Core) i 1730 (Multi-Core),

Realme 8 Pro: Geekbench 5.0: 571 Single-Core, 1692 Multi-Core



Codzienne korzystanie z telefonu nie sprawiało jakichkolwiek problemów, wszystko działało bez zarzutu - od przeglądania internetu, poprzez aplikacje, na mniej zaawansowanych graficznie gier.

Telefon debiutuje z Androidem 11 i nową wersją nakładki Realme UI w wersji 2.0. Zaktualizowana wersja nakładki jest nadal rozwijana, ale już na tym etapie widać położenie nacisku na większy minimalizm i jak największe możliwości zmiany ustawień niektórych aspektów (np. modyfikacja wyglądu ikon, ich rozmiaru i wielkości nazwy aplikacji). Już na tym etapie Realme UI 2.0 wygląda obiecująco, nie ma jednak mowy o rewolucji, a jedynie o ewolucji.

Aparat i jakość zdjęć

W realme 8 5G znajdziemy bardzo standardowy aparat, na który składa się sprawdzony, samsungowy obiektyw S5KGM1ST 48MP (f/1.8, FOV: 80°) i obiektywy 2-megapikselowe f/2.4: makro i czarno-biały. Telefon korzysta z nakładki na aparaty autorstwa realme, z trybami takimi jak Portret, Panorama czy całkiem poprawny Tryb Nocny (Ultra Night). Obiektyw główny wspiera cyfrowy zoom x10, w praktyce zoom x2 sprawdza się poprawnie, a powiększenia powyżej x5 nie mają sensu. Ogółem, jest to bardzo typowy obiektyw dla niedrogiego modelu telefonów.

Kilka przykładowych zdjęć:

Z przodu umieszczono obiektyw 16 MP (f/2.0), sprawdza się nieźle, jak na tę półkę cenową, można go wykorzystać od odblokowywania telefonu twarzą.

Aparat jest zdolny do rejestrowania wideo maksymalnie w 30 klatkach w 1080p.

Bateria

W pudełku znajdziemy ładowarkę 18W, telefon nie wspiera szybszego ładowania, co dla niektórych może być pewnym rozczarowaniem. Mając potężną baterię o pojemności 5000 mAh, należy spodziewać się pełnego naładowania po około 120 minutach. Natomiast za sprawą tak dużej baterii i optymalizacji jej pracy przy pomocy oprogramowania, cały dzień pracy, nawet w sieci 5G, nie stanowi problemu. Doba bez widoku ładowarki jest równie osiągalna. Producent twierdzi, że telefon wytrzyma około 10 dni w trybie czuwania i patrząc na to, co oferuje, jesteśmy w stanie w to uwierzyć.

Podsumowanie

Realme 8 5G to jeden z najlepszych najtańszych smartfonów 5G na rynku, urządzenie za 1000 zł, które - oprócz 5G - oferuje kilka rozwiązań godnych średniej półki. Jeśli potrzebujemy urządzenia 5G - to dobry wybór. W przypadku, w którym 5G nie jest priorytetem - są inne alternatywy.

Plusy dobry ekran

poprawne wykonanie

niedrogie 5G

czas pracy na baterii Minusy przeciętna jakość wideo

ładowanie 18W

Cena:

Model 6 GB RAM / 128 GB ROM - 999 zł