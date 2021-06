Test Oppo Reno 5 Z

Oppo Reno 5 Z to smartfon, który chce zawojować tak zwaną „średnią półkę”. Chińska marka radzi sobie coraz lepiej na terenie Europy. Czy Oppo Reno 5 Z jest więc przykładem na to, jak zrobić udany, tani smartfon z obsługą sieci nowej generacji? Sprawdziliśmy to.

Oppo reklamuje model Reno 5 Z jako smartfona, który jest najbardziej opłacalny w kontekście możliwości połączenia z sieciami nowej generacji. Jak jest naprawdę i czy warto wydać na niego swoje pieniądze?

Budowa i jakość wykonania

Oppo Reno 5 Z przypomina niemalże wszystkie, obecnie dostępne smartfony producentów pochodzących z Chin. Znajdziemy tutaj lekką obudowę, gradient, który mieni się podczas obracania smartfona w dłoniach oraz wyświetlacz rozlany po przednim panelu - z delikatnym wycięciem na przednią kamerkę w lewym górnym rogu. Sama jakość wykonania jest schludna i po prostu taka, jak powinna być.

Oppo Reno 5 Z jest jednak swoistym fenomenem - w dolnej części jego obudowy znajdziemy bowiem złącze słuchawkowe jack 3,5 milimetra. U niektórych marek by to już nie przeszło.

Zdjęcie Oppo Reno 5 Z / INTERIA.PL

Ekran i multimedia

Oppo Reno 5 Z korzysta z wyświetlacza o przekątnej 6,43-cala, który został stworzony w technologii AMOLED. Całość pracuje w rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli zapewniając komfortowe korzystanie z ekranu we wszystkich warunkach oświetleniowych. W przypadku testowanego modelu stosunek wyświetlacza do obudowy wynosi 84,9 proc. To bardzo przyzwoity wynik.

Kolory wyświetlacza Oppo Reno 5 Z są dobrze nasycone, a ostre słońce nie sprawia, że ekran staje się nieczytelny. Producent pozwala w swojej nakładce na zmianę nasycenia kolorów na ekranie, tak więc każda osoba z własnymi preferencjami na pewno znajdzie coś dla siebie.

Zdjęcie Oppo Reno 5 Z / INTERIA.PL

Aparat i bateria

Oppo Reno 5 Z korzysta z kilku sensorów aparatu. To połączenie oczek o rozdzielczości 48 megapikseli, 8 megapikseli, 2 i 2 megapikseli. Aparat przedni posiada z kolei rozdzielczość 16 megapikseli.

Zdjęcia wykonywane przez smartfona są poprawne, jednak w niektórych przypadkach można zauważyć delikatne problemy z odwzorowaniem kolorów oraz głębią. Oppo Reno 5 Z radzi sobie całkiem przyzwoicie z rozpiętością tonalną - jak na segment cenowy, do którego należy to urządzenie. Zdjęcia oglądane na smartfonie wyglądają dobrze, co innego jednak po przesłaniu ich na większy ekran. Wtedy też można dostrzec niedoskonałości wynikające z samego aparatu.

Oppo Reno 5 Z został wyposażony w baterię o pojemności 4310 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. Taka pojemność akumulatora zapewnia spokojnie cały dzień pracy - lub do 1,5 dnia w trybie mieszanym. Można zakładać, że producent chciał się zabezpieczyć przed naglą utratą mocy w związku z wykorzystaniem modemu

Zdjęcie Oppo Reno 5 Z / INTERIA.PL

Podzespoły i system

W Reno 5 Z chiński producent skorzystał z dość nietypowego procesora - układu MediaTek Dimensity 8000. To jednostka z ośmioma rdzeniami taktująca z prędkością maksymalną na poziomie 2,40 GHz. Smartfon w podstawowych zadaniach sprawdza się bardzo dobrze, a praca na wielu aplikacjach jednocześnie nie jest dla niego problemem. Za sprawne działanie odpowiada w tym przypadku 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

W teście GeekBench Oppo Reno 5 Z zdobył 552 punkty w teście single-core oraz 1600 punktów w teście multi-core.

Dla porównania:



Redmi Note 10 Pro: Geekbench 5.0: 564 Single-Core, 1765 Multi-Core

realme 8 Pro: Geekbench 5.0: 571 Single-Core, 1692 Multi-Core.



Samsung Galaxy A72: 1648 pkt. (Multi-Core), 551 pkt. (Single-Core)

Zdjęcie Oppo Reno 5 Z / INTERIA.PL

Podsumowanie

Oppo Reno 5 Z to propozycja dla osób szukających sprzętu z dużym ekranem, łącznością 5G oraz najnowszą wersją Androida. To stosunkowo udany kompromis między ceną, a rzeczywistymi możliwościami.

Cena: ok. 1799 zł

Plusy Jakość wykonania

5G

Wyświetlacz

Szybkie ładowanie Minusy Aparat mógłby być trochę lepszy

