Test Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A72 to przedstawiciel średniej półki smartfonów, która w tym roku została bogato wyposażona przez koreańskiego producenta. Znajdziemy tu liczne rozwiązania do tej pory charakterystyczne tylko dla flagowców. Czy to oznacza, że A72 jest najlepszą pozycją wśród telefonów do 2000 zł? Przekonacie się z naszej recenzji.

Galaxy A72 to "klasyczny" Samsung w dobrym znaczeniu tego słowa. Jeden rzut okiem wystarczy, by stwierdzić, że to telefon wyprodukowany przez koreańskiego giganta. Ale nie jest to sprzęt banalny - niektóre podzespoły i elementy wyposażenia zostały wręcz żywcem wyjęte z flagowca. Dzięki temu A72 jest przedstawicielem średniej półki, któremu bardzo blisko dużo droższym braciom z rodziny Galaxy S.

Wygląd i jakość wykonania

Samsung Galaxy A72 to telefon bardzo młodzieżowy. Ma swój oryginalny styl, choć nie każdemu przypadnie on do gustu. Tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy jest kolorowa (w przypadku egzemplarza testowego - liliowa) obudowa. Oczywiście, są też wersje w bardziej stonowanych barwach (czarny i biały), ale to niebieski i fioletowy wydają się być najmodniejsze.



Zdjęcie Samsung Galaxy A72 / INTERIA.PL

Obudowa jest plastikowa, choć w tym segmencie to raczej standard. Dzięki temu smartfon jest dość lekki (203 gramy) i bardziej wytrzymały niż szklane modele. A72 jest bardzo smukły (8,4 mm grubości) i wygodnie leży w dłoni. I to pomimo faktu, że nie jest wcale taki mały - wymiary telefonu to 165 x 77,4 mm. Obudowa jest matowa i praktycznie w ogóle nie gromadzą się na niej odciski palców. Spasowanie materiałów jest przyzwoite, choć obudowa w niektórych miejscach (głównie plecki) ugina się pod punktowym naciskiem.



Rama spinająca obudowę jest wykonana z tworzywa sztucznego, ale sprawia wrażenie solidnej. Po prawej stronie znajdziemy dwa przyciski - Power i regulacji głośności, a górna krawędź jest zarezerwowana dla hybrydowego slotu dual-SIM (dwie karty SIM lub SIM + karta pamięci). Na dolnej krawędzi znajdziemy gniazdo USB-C, wejście mini-jack na słuchawki i jeden z dwóch głośników. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dźwięk odtwarzany na A72 jest całkiem niezłej jakości jak na standardy konkurencji. Sprawdzi się do sporadycznego odtwarzania muzyki i oglądania filmów.



Galaxy A72 spełnia normę IP67, czyli jest pyło- i wodoodporny. Bez problemu można zabrać go ze sobą na basen czy na Saharę.



Ekran

Samsung Galaxy A72 ma jeden z najlepszych ekranów wśród smartfonów ze średniej półki. Zamontowano tu 6,7-calowy panel Super AMOLED o odświeżaniu 90 Hz i działający w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (proporcje 20:9). Owszem, A72 nie ma tak dobrego wyświetlacza jak Galaxy S21, ale wśród bezpośrednich rywali jest bezkonkurencyjny.



Wyświetlacz jest bardzo jasny (800 nitów) i nie ma problemu z czytelnością w świetle dziennym. Ekran generuje obrazy znakomitej jakości, o odpowiednim nasyceniu i kontraście. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch trybów: żywy i naturalny.



Jak na AMOLED-a przystało, znajdziemy tu Always on Display, czyli funkcję pozwalającą wyświetlanie najważniejszych informacji na wygaszonym ekranie. Funkcja ta zwiększa zużycie baterii, ale nieznacznie - to maksymalnie 1-2 godziny mniej w pełni naładowanego akumulatora.



Kamerka do selfie jest ulokowana centralnie, ale nie zaburza czytelności ekranu. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod wyświetlaczem i zazwyczaj działa dobrze. Zdarzały się jednak sytuacje, w których nie rozpoznawał mojego palca - trzeba było go umieścić pod nieco innym kątem lub ułamek sekundy dłużej przytrzymać. Niuanse, choć niektórych mogą denerwować.



