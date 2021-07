Xiaomi z drugim miejscem w dostawie smartfonów

Lei Jun, założyciel, prezes i dyrektor generalny Xiaomi w liście do wszystkich pracowników podkreślił, że zajęcie pozycji nr 2. na świecie jest kamieniem milowym w historii Xiaomi. Po pięciu latach rozwoju w niezwykle trudnych warunkach, urządzenia Xiaomi stały się bardzo zaawansowane technologicznie. Utorowały one drogę do segmentu premium i tym samym zwiększyły udział w rynku. Xiaomi będzie stale ulepszać to, co robi najlepiej i umacniać się na pozycji drugiego największego producenta smartfonów.

W IV. kwartale 2020 roku globalne dostawy Xiaomi osiągnęły 43,4 mln sztuk przy 31,5% wzroście rok do roku. Wówczas po raz pierwszy Xiaomi prześcignęło Apple. W I. kwartale 2021 roku Apple awansowało na pozycję nr 2, z 15% udziałem w globalnym rynku smartfonów, a tuż za nim uplasowało się Xiaomi z 14% udziałem w rynku. Globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi wyniosła wtedy 49,4 mln sztuk, przy wzroście 69,1% rok do roku.

Xiaomi jako wprowadziło wiele ważnych dla branży technologii. W sferze cyfrowej fotografii i wideo firma wprowadziła 108-megapikselowy aparat, sensor GN2 oraz innowacyjny płynny obiektyw. W dziedzinie wyświetlaczy była pionierem w badaniach nad technologią kamer montowanych pod wyświetlaczem. Xiaomi wprowadziło ładowanie przewodowe 200W i bezprzewodowe 120W. Ponadto, jako pierwsze wprowadziło baterie litowo-jonowe oparte na grafenie oraz baterie krzemowo-tlenowe drugiej generacji. Xiaomi jest również pionierem w dziedzinie ceramiki do telefonów komórkowych.

Ponadto Xiaomi uruchomiło cześć swojej inteligentnej fabryki. Jej zautomatyzowane linie produkcyjne są w stanie wyprodukować milion smartfonów klasy high-end rocznie. Jest to również ogromny obiekt badawczy, który umożliwia Xiaomi opracowywanie nowych materiałów i technologii, a także testowanie zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Zdjęcie Dane Canalys za II kwartał 2021 r. - dotyczą liczby smartfonów dostarczonych do sprzedaży / materiały prasowe

Firma inwestuje znaczne środki w naukę i inżynierię oraz rekrutację najlepszych talentów. Xiaomi w ubiegłym roku zainwestowało prawie 10 miliardów RMB w badania i rozwój, w tym roku liczba ta ma wzrosnąć o 30-40%. Na początku 2021 roku Xiaomi ogłosiło największą rekrutację inżynierów w swojej historii: 5000 nowych pracowników (20% całej kadry). W międzyczasie Xiaomi uruchomiło wiele inicjatyw dla talentów, takich jak projekt nagród o wartości miliona dolarów dla projektów technologicznych, plan motywacyjny dla młodych inżynierów itp. W lipcu br. prawie 700 młodych inżynierów Xiaomi otrzymało 16 milionów akcji w ramach planu motywacyjnego.

