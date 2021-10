Windows 11 - dzisiaj premiera nowego systemu Microsoftu

Programy Microsoft Office 2021 - wszystko, co trzeba wiedzieć

- Aspirujemy do tego, aby Windows by platformą dla kolejnego etapu rozwoju Internetu. Jestem bardzo dumny z tego, co stworzyliśmy - podsumował premierę nowego systemu Satya Nadella, dyrektor zarządzający Microsoftu.

Sam fakt debiutu wyczekiwanego Windowsa 11 nie oznacza jednak, że z automatu trafi on na wszystkie komputery spełniające wymagania. Bezpłatna aktualizacja wprawdzie rozpoczyna się dzisiaj, ale będzie prowadzona etapami. Microsoft chce mieć pewność, że obędzie się bez problemów. Oznacza to, że w pierwszej kolejności aktualizację otrzymają nowe, kwalifikujące się do tego urządzenia. Następnie, w oparciu o modele analityczne, które uwzględniają kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i inne czynniki wpływające na proces aktualizacji, będzie ona stopniowo wprowadzana na komputerach znajdujących się już na rynku.

Co nowego przynosi aktualizacja Windows 11?

Główne zmiany w Windows 11 dotyczą przede wszystkim interfejsu nowego systemu. Popularne Menu Start zostało przypięte do paska zadań i pozbyło się kontrowersyjnych kafelków. Zamiast tych ostatnich, dostaliśmy skróty najważniejszych aplikacji, ułożone w bardziej przejrzysty sposób. Nowe są także układy, grupy i pulpity, co może w znaczący sposób ułatwić pracę wielozadaniową i organizację. Popularny Eksplorator Windows, sklep Microsoftu oraz inne najczęściej używane programy otrzymały odświeżony wygląd pasujący do Windowsa 11. Powróciły także widżety - wśród nich Kalendarz, Pogoda czy najnowsze newsy.

To jednak wciąż zmiany wizualne. Prawdziwa rewolucja ma miejsce w przypadku wydajności systemu. Windows 11 nie tylko działa szybciej, ale także bezpieczniej. Microsoft ujawnia, że w przypadku nowej wersji systemu możemy liczyć na szybsze ładowanie aplikacji oraz krótszy czas wybudzania się ze stanu uśpienia.

Zdjęcie Windows 11 - wracają widżety / materiały prasowe

Microsoft dokonał również pełnej integracji Microsoft Teams z systemem, co oznacza błyskawiczny dostęp do platformy z dolnego paska i pełną synchronizację ze wszystkimi urządzeniami. Pozwala ona na natychmiastowe połączenia tekstowe, czatowe, głosowe lub wideo z dowolną osobą w dowolnym miejscu w systemie Windows, Android i iOS. To rozwiązanie nosi nazwę "Chat" i zastąpi instalowanego w systemie Skype'a.

Windows 11 - tak wygląda Windows jutra 1 / 11 Opis Źródło: materiały prasowe udostępnij

Nowy system ma również rozwiązana przygotowane dla graczy - kompatybilne urządzenia i odpowiednie gry będą korzystać z technologii HDR-u, tytuły będą wczytywały się szybciej z dysków SSD dzięki opcji Direct Storage, firma zapowiedziała również dalszą integrację z usługą Xbox Game Pass. Sklep Microsoftu umożliwi umieszczanie aplikacji w wersji Win32 .exe oraz .msi.

Czym jest Windows 11?



Windows 11 - wymagania sprzętowe

1 GHz, 64-bitowy, 2-rdzeniowy procesor

4 GB RAM

64 GB miejsca na dysku

Przynajmniej 9-calowy wyświetlacz

Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

Karta kompatybilna z DirectX 12, wsparcie dla sterownika WDDM 2.0

Zdjęcie Windows 11 / materiały prasowe

Windows 11 - co trzeba jeszcze wiedzieć?

O tym, czy nasz komputer spełnia wymagania sprzętowe najnowszego systemu, najlepiej przekonać się poprzez aplikację PC Health Check. Oprogramowanie dostępne na oficjalnej stronie produktu, przetestuje nasz sprzęt i pokaże czy kwalifikuje się on do aktualizacji.

Co ważne, niedawno Microsoft oficjalnie ogłosił, że umożliwi instalacje Windowsa 11 na komputerach, które nie spełniają narzuconych wymagań. Użytkownik decydujący się na taki krok, musi jednak podpisać specjalną klauzulę, informującą o braku dalszego wsparcia i zrzeczeniu się jakichkolwiek praw gwarancyjnych, w przypadku wystąpienia problemów.

Wgrany w ten sposób system ma być ograniczony o wiele istotnych funkcji, w tym m.in. system automatycznych aktualizacji Windows Update. Narzędzie to jest punktem kompleksowej obsługi aktualizacji systemu Windows, programu Microsoft Defender Antivirus i przynajmniej niektórych sterowników używanych przez system operacyjny w celu poprawy zgodności z podłączonym sprzętem.