Microsoft Teams - nowe funkcje. Co przygotowano?

Na konferencji Microsoft Build 2021, technologiczny gigant ogłosiła kilka istotnych funkcji dla platformy Microsoft Teams. Nowe opcje umożliwią programistom dostarczanie bogatszych wrażeń na rozwijającej się platformie komunikacyjnej.

Zdjęcie Microsoft Teams / materiały prasowe

Microsoft Teams to aplikacja umożliwiająca wysyłanie wiadomości, dokumentów i obrazów do pojedynczych osób lub grup do 250 osób - od małego teamu na dużych grupach kończąc. Narzędzie Microsoftu, które jest częścią pakietu Office 365, doczekało się kilku istotnych zmian. Zostały one skierowane dla programistów i twórców.

Przede wszystkim Microsoft wprowadza nowe możliwości i narzędzia, które umożliwią deweloperom tworzenie interaktywnych aplikacji, poprawiających jakość spotkań w usłudze Teams. Wśród nowych funkcji jest m.in. etapowa integracja pomiędzy użytkownikami, która umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z innymi twórcami oraz całą społecznością. Programiści będą mogli wykorzystywać dostęp w czasie rzeczywistym do strumieni audio i wideo, transkrypcji tłumaczeń oraz innych informacji.

Kolejną innowacją są nowe interfejsy API, które mogą być teraz używane do automatyzacji pracy i ustalania wydarzeń rozpoczynających i kończących spotkania. Microsoft planuje również umożliwić programistom dostęp do źródeł audio/wideo w czasie rzeczywistym w celu sporządzania notatek, gromadzenia informacji, tłumaczenia, transkrypcji i wielu innych scenariuszy.

Oczywiście wraz z aktualizacją, do aplikacji trafią nowe funkcje zestawu narzędzi, w tym Toolkit dla programu Visual Studio i Visual Studio Code, oraz integracja z usługą Azure Functions. Technologiczny gigant obiecuje także usprawnione hostowanie w środowisku IDE i CLI, uwierzytelnianie jednowierszowe i nie tylko.

Firma Microsoft ogłosiła również kilka ulepszeń w portalu dla deweloperów dla Microsoft Teams, w tym możliwość dostępu do niego z dowolnej przeglądarki internetowej oraz możliwość współpracy z rówieśnikami poprzez udzielanie innym osobom dostępu do odczytu/zapisu.

