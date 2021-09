Windows 11 - w czym będzie lepszy od Windowsa 10?

Do premiery najnowszego systemu Microsoftu pozostał niecały miesiąc. Firma wystartowała już z kampanią reklamową wraz z animacją, na której można zobaczyć odświeżony wygląd znanych wszystkim aplikacji. Całość dopełniała melodia "All Starts Now" Odessy. Teraz mogliśmy się dowiedzieć nieco więcej o możliwościach Windowsa 11.

Microsoft ujawnia, że w przypadku Windowsa 11 możemy liczyć na szybsze ładowanie aplikacji niż w poprzednim systemie. Ponadto można liczyć na krótszy czas wybudzania się ze stanu uśpienia. Na oficjalnym nagraniu wideo zostało to zaprezentowane w praktyce. Podczas użycia procesora na poziomie 90 proc. zostały uruchomione Microsoft Excel i Microsoft Word. Obie aplikacje włączyły się z minimalnym przycięciem ze względu na to, że moc obliczeniowa została skierowana właśnie w kierunku tych programów.

Ulepszone zostanie także doświadczenie związane z przebywaniem urządzenia w stanie uśpienia. System będzie lepiej dysponował mocą obliczeniową. Dzięki temu Windows 11 wybudzi się z uśpienia o 25 proc. szybciej.

Windows 11 zostanie oficjalnie zaprezentowany 5 października. Niestety, ze względu na względnie wysokie i restrykcyjne wymagania nowego systemu, starsze komputery nie będą mogły mieć oficjalnie wgranego systemu. Będzie można to zrobić manualnie, jednak wtedy nie można liczyć na automatyczne aktualizacje.

