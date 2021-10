Microsoft Office 2021 - wszystko, co trzeba wiedzieć

W nowościach Microsoftu można się już pogubić. Firma jest w trakcie przygotowywania głośnej premiery nowego systemu. Okazuje się, że wraz z Windowsem 11 zostanie wypuszczony nowy pakiet Office, który wprowadzi do oferty kilka ważnych zmian. Programy będą przede wszystkim bardziej wydajne a ich wygląd zostanie dostosowany do stylizacji Windowsa 11.

Microsoft zaoferuje klientom pakiet Office 2021 w modelu jednorazowego zakupu. Cały program będzie obsługiwany przez pięć lat, bez zmian cenowych. Amerykańska firma poinformowała także, iż na rynku pojawią się wersje Office 2021 przeznaczone dla komputerów działających pod kontrolą oprogramowania macOS. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z wersjami zarówno dla klientów komercyjnych, jak i indywidualnych.

Office 2021 łączy sporo funkcji z innych pakietów Microsoftu. Dlatego od teraz wiele osób będzie mogło pracować na jednym dokumencie. Ten trzeba będzie zapisać najpierw na dysku OneDrive, by był dostępny dla wszystkich. Nie trzeba będzie nikogo informować mailowo o wprowadzeniu zmian. Te wyświetlą się każdemu, kto ma dostęp do pliku. Ponadto prezentacje w programie PowerPoint będzie można nagrywać w formie wideoprezentera. Z kolei Outlook pozwoli na natychmiastowe tłumaczenie treści i pisanie tekstu odręcznie. Co więcej wszystkie programy zostaną zoptymalizowane oraz będą wyglądały bardziej nowocześnie, w taki sposób, by pasować do designu Windowsa 11.