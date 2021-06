Windows 11 - wygląd, funkcje i dźwięk startu systemu

W internecie pojawia się coraz więcej danych na temat nadchodzącego systemu firmy Microsoft. Nowy wyciek rzuca światło m.in. na zaktualizowany interfejs użytkownika, zmienione menu Start i nowe dźwięki towarzyszące przy starcie oprogramowania.

Do chińskiej sieci społecznościowej Baidu trafiły zrzuty ekranu przedstawiające wygląd nowego systemu Microsoftu. Teraz pojawiły się kolejne informacje, dotyczące wyglądu oraz niektórych funkcjonalności wyczekiwanego Windowsa 11.

Tom Warren z The Verge zamieścił na swoim profilu Twitter kilka interesujących publikacji, przedstawiających m.in. odświeżone "menu Start" systemu. Sprawia ono wrażenie mocno uproszczonego względem obecnie istniejącego rozwiązania i jest pozbawione popularnych kafelek. Zamiast ich, mamy tu do czynienia ze skrótami do najważniejszych aplikacji, ułożonych w bardziej przejrzysty sposób.

Zmieniona została także sama jego lokalizacja. Od teraz przypięte do paska zadań aplikacje, powędrowały na środek ekranu. Oczywiście jeśli nie jesteśmy przekonani do nowego ustawienia, wciąż będziemy mogli przenieść skróty na lewą stronę.

Wyraźnemu odświeżeniu uległ także cały interfejs Windowsa. Od teraz jest on bardziej "zaokrąglony" i sprawia wrażenie bardziej minimalistycznego. Zmieniły się kształty menu kontekstowego, a także całego Eksploratora plików. Samo menu Start zawiera również zaokrąglone rogi.

Wśród nowych funkcji warto wymienić nową ikonę na pasku zadań, która jest oznaczona jako "widgets". Plotki sugerują, że Microsoft przywraca popularne widżety, które teraz będą "ukrywane" i umożliwią m.in. szybki dostęp do wiadomości, pogody i innych treści internetowych..

Na opublikowanych w sieci urywkach widać także uproszczony system konfigurowania pozycji okien, który teraz skupia się na jednym przycisku. Dzięki niemu łatwo zminimalizujemy lub przestawimy widok np. folderu w odpowiednie miejsce. Jakby tego było mało, pojawił się także nowy dźwięk towarzyszący przy starcie systemu.

Wszystkie przecieki jasno wskazują, że nowy system jest już na ukończeniu. Więcej szczegółów poznamy już 24 czerwca, podczas głośno zapowiadanego wydarzenia Microsoftu.

