Test Huawei Watch 3 Pro

Mieliśmy okazję sprawdzić kolejną już odsłonę popularnego smartwatcha od chińskiej firmy Huawei. Czym się różni od poprzednich modeli i przede wszystkim, jak sprawuje się HarmonyOS, system, z którego korzysta ten model. oraz dlaczego uważamy go za jedno z najlepszych tego typu rozwiązań na rynku?

Pomimo wielu problemów związanych z regulacjami nałożonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, chiński Huawei wciąż sukcesywnie rozwija swoją gamę produktów. Widać to zwłaszcza na przykładzie urządzeń mających stanowić uzupełnienie smartfonów oraz flagowych urządzeń mobilnych. Świetnym przykładem niech będą regularne premiery kolejnych modeli inteligentnych zegarków, gdzie najnowszy z nich - Huawei Watch 3 Pro - nie tylko stanowi rozwinięcie ich możliwości, ale dodatkowo przynosi wiele istotnych zmian.

Wygląd oraz wykonanie

Zacznijmy jednak od początku. Jak przystało na produkt klasy premium - nowy inteligentny zegarek Huaweia jest dostarczany w stylowym i świetnie wykonanym pudełku. Oprócz samego opisywanego urządzenia, w jego wnętrzu znajdziemy także krążek służący do ładowania, kabel USB-C i zestaw dokumentów.

W nasze ręce trafił model określany mianem Elite Titanium, który od pierwszego spojrzenia wyróżnia się swoją wielkością i wysokiej jakości wykonaniem. Smartwatche Huaweia już od pewnego czasu starają się naśladować klasyczne zegarki i trzeba przyznać, że ta próba wychodzi Chińczykom znakomicie.

Jak można się domyślić z nazwy, koperta zegarka została wykonana z najprawdziwszego tytanu, natomiast tarcza została pokryta jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie, szafirowym szkłem. Zegarek jest także wodoodporny i spełnia standard 5 ATM, dzięki czemu można korzystać z niego podczas pływania.

Domyślnie urządzenie jest dostępne z metalową bransoletą, jednak jeśli wolimy skromniejszy styl, w opakowaniu znajdzie się także gumowy pasek. Po prawej stronie tarczy znajdziemy dwa fizyczne przyciski. Górny - w kształcie niewielkiego pokrętła, który służy do otwierania menu z funkcjami, powrotu do tarczy informującej o godzinie oraz spełnia funkcję "scrolla", oraz dolny służący jako skrót do listy treningów.

Bez wątpienia pod kątem wzornictwa i designu smartwatch Huaweia prezentuje się szalenie okazale i z pełną świadomością zaryzykujemy stwierdzeniem, że jest to najlepiej wyglądający inteligentny zegarek na rynku.

Ekran

Podobnie jak w przypadku starszych modeli producenta, również Watch 3 Pro został wyposażony w dotykowy wyświetlacz AMOLED. Stosunkowo spory ekran o rozmiarach 1,43" obsługuje rozdzielczość 466 x 466 pikseli, co w zupełności wystarcza do wygodnego sterowania urządzeniem.

Również jeśli chodzi o jakość obrazu, nie można się do niczego przyczepić. Elementy wyświetlane na tarczy zegarka są wyraźne oraz jasne. Dobrym rozwiązaniem jest funkcja dostosowująca poziom jasności, która działa poprawnie i skutecznie wpływa na żywotność baterii. Jeśli się tym nie przejmujemy, zawsze możemy włączyć dostępną opcję "Always On Dispay".

Harmony OS - funkcje i inteligentne rozwiązania

Największe zmiany wprowadzone w nowym urządzeniu dotyczą jego systemu operacyjnego. Stosowany dotychczas Huawei Lite OS został tu zastąpiony HarmonyOS. Oznacza to m.in. nowy wygląd interfejsu wyświetlacza i menu aplikacji oparte na motywie szachownicy. Całość prezentuje się bardzo intuicyjnie, a oprogramowanie działa szybko i przyjemnie.

Aby skorzystać z zegarka, po jego uruchomieniu musimy go sparować z aplikacją Huawei Zdrowie. Oprogramowanie jest łatwe i wygodne w użyciu, a ponadto umożliwia zbieranie wszystkich informacji dotyczących treningów, snu, poziomu stresu czy przebytej trasy. Z uwagi na obecne zawirowania pomiędzy Google, a firmą Huawei - aplikacja nie jest oficjalna dostępna w sklepie technologicznego giganta i trzeba ją pobrać w formie .apk. Na szczęście cała czynność jest prosta i nie sprawia większych problemów.

Przejdźmy jednak do samych funkcji, a tych w Watch 3 Pro nie brakuje. Urządzenie mierzy tętno, poziom stresu, monitoruje czas i fazy snu. Wśród możliwości nie zabrakło dobrze już znanego miernika poziomu saturacji, czyli natlenienia krwi, a także kompasu oraz wskazań barometrycznych. Smartwach obsługuje także ponad 100 trybów treningu - 19 profesjonalnych dyscyplin halowych i na świeżym powietrzu oraz 85 trybów niestandardowych. Zegarek rejestruje też dystans, spalane kalorie, tętno, tempo, a także zmieniający się poziom wysiłku aerobowego. W pamięci telefonu znajdziemy również zapisane gotowe programy treningowe.

Huawei Watch 3 Pro umożliwia korzystanie z tarcz w formie interaktywnej, dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych animacji oraz wgrywania zdjęć, czy filmów (wideo w zwolnionym tempie lub filmów poklatkowych). Dodatkowo w serii Watch 3 znajduje się preinstalowany sklep z aplikacjami AppGallery, który umożliwia instalowanie dodatkowych aplikacji na urządzenie.

Nowością jest wbudowana karta eSIM, dzięki czemu użytkownik może korzystać z tego samego numeru telefonu w smartfonie i w smartwatchu. Niestety na obecną chwilę polski dystrybutor, nie podpisał jeszcze umowy z żadnym operatorem komórkowym.

Bateria

Na sam koniec warto wspomnieć co nieco, o baterii. Producent zapewnia, że ta działa do trzech tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart. W rzeczywistości wszystko zależy od sposobu użytkowania. Podczas standardowego korzystania w trybie smart, zegarek z łatwością wytrzymał około czterech dni. Nie jest to mało, jednak niektóre urządzenia konkurencji prezentują lepsze wyniki. Na szczęście zegarek można szybko i sprawnie naładować dzięki wspomnianej na początku bezprzewodowej ładowarce.

Podsumowanie

Huawei Watch 3 Pro to bez wątpienia jeden z najlepiej wyglądających smartwatchy na rynku. Wysoka jakość wykonania, rozmiary, oraz sam kształt łudząco podobny do klasycznego zegarka powinny przypaść do gustu wszystkim naprawdę wymagającym fanom tego rodzaju technologii.

Cena: około 2399 zł

Plusy Jakość wykonania

Wygląd

Wydajność

Czytelny wyświetlacz

Szeroki wybór aplikacji i funkcji treningowych Minusy Niektóre aspekty związane z Harmony OS

Kwestia ceny

