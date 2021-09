Najbogatszy człowiek świata będzie bawił się w boga

Najbogatszy człowiek świata - Jeff Bezos - ma nowy pomysł na biznes. Postanowił zainwestować w start-up Altos Labs, którego celem jest walka ze starzeniem się i znalezienie recepty na nieśmiertelność (o ile w ogóle taka istnieje). Bezos już wcześniej inwestował w podobne inicjatywy, od 2018 r. wspiera firmę Unity Technologies, która ma na celu opracowanie terapii przeciwstarzeniowych.

Altos Labs to start-up założony na początku tego roku, który zebrał co najmniej 270 mln dol., aby opracować technologię biologicznego przeprogramowania. Projekt ten ma na celu znalezienie sposobu na odmłodzenie ludzkich komórek, a docelowo - przedłużanie życia.



Naukowcy pracujący w Altos Labs mają badać mechanizmy stojące za procesem starzenia i opracować rozwiązania go spowalniające. Altos Labs przeznacza na badania milion dolarów rocznie i na razie nie spodziewa się żadnego komercyjnego zastosowania odkryć. Planowanych jest otworzenie kilku instytutów, m.in. w San Francisco, San Diego, Cambridge, a nawet w Japonii.



Mimo iż szczegóły badań Altos Labs nie zostały ujawnione, to wiele wskazuje na to, że naukowcy będą pracować nad tworzeniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC), czyli takich, które powstały w wyniku przeprogramowania dorosłych komórek we wcześniejsze stadium. Jednym z konsultantów Altos Labs ma być Shin'ya Yamanaka, który w 2012 r. za odkrycie mechanizmów przeprogramowania dorosłych komórek w iPSC został uhonorowany Nagrodą Nobla. Ze start-upem współpracować będzie także Juan Carlos Izpisúa Belmonte, który prowadził eksperymenty nad łączeniem komórek ludzkich z małpimi.



Naukowcy aktywnie poszukują sposobów na zahamowanie starzenia i być może takowe powstaną w ciągu kolejnych dekad. Prawdopodobnie nie uda nam się osiągnąć jednostkowej nieśmiertelności, ale powstaną mechanizmy pozwalające na efektywne wydłużanie życia, a nawet przenoszenie świadomości z naszych ciał.



