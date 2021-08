Elon Musk nabija się z Jeffa Bezosa - o co poszło?

“Wychodzi na to, że Jeff Bezos przeszedł na emeryturę, by móc na pełen etat zająć się wypełnianiem pozwów przeciwko SpaceX".- napisał Elon Musk na Twitterze w odpowiedzi na artykuł PCMag o tym, że były prezes Amazona próbuje wymusić na Federalnej Komisji Łączności odrzucenie drugiej generacji projektu Starlink. Według Jeffa Bezosa plan SpaceX łamie regulacje dotyczące rozmieszczenia satelitów.

W obecnej chwili Starlink obsługuje już ponad 100 tysięcy użytkowników, dzięki 1700 satelitom na orbicie. SpaceX szuka sposobów na zwiększenie szybkości przesyłu danych i ilości klientów. Rozwiązaniem ma być druga generacja Starlink, które zakłada rozmieszczenie nawet 30 tysięcy nowych satelitów. Ten pomysł nie podoba się Amazonowi, który sam ma plany stworzenia własnej konstelacji za pośrednictwem Kuiper System, dzięki czemu firma również mogłaby zostać dostawcą szybkiego internetu.

Jak się okazuje Amazon nie ma nic przeciwko temu, by SpaceX rozmieścił na orbicie kolejne satelity. Firmie chodzi o konkretne poprawki we wniosku złożonym przez przedsiębiorstwo Elona Musk. “Aplikacja SpaceX jest w sprzeczności z zasadami Komisji i polityką publiczną, dlatego nawołujemy Komisję do odrzucenia wniosku" - napisał Amazon w liście wyjaśniającym do PCMag.

Prześmiewczy komentarz Elona Musk nie jest pierwszym tego typu w stronę byłego prezesa Amazona i jego firmy. Inicjatywę Kuiper System o stworzeniu własnej sieci satelitów opisał jako “Copy Cat".

