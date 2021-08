Xiaomi Mi Pad 5 - z pokazanych dwóch wersji tylko jedna trafi na rynek globalny

Rodzinę tabletów Xiaomi zasilą Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro i Mi Pad 5 Pro 5G. Dwa ostanie różnią się od siebie głównie obecnością modułu 5G i aparatami. Wszystkie modele wyglądają dokładnie tak samo. Każdy z nich jest zaopatrzony w wyświetlacz 11 cali o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli, jasnością ekranu do 500 nitów i odświeżaniem ekranu w częstotliwości 120 Hz. Wszystkie modele będą wspierały standardy Dolby Vision i HDR10. Dzięki funkcji TrueTone ustawienia ekranu będą się dostosowywały do warunków w otoczeniu użytkownika, tak by zawsze oferować jak najlepszą widoczność.

Różnice między Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro/ Pro 5G pojawiają się przy okazji procesorów. Pierwszy model został wyposażony w słabszy chipset Qualcomm Snapdragon 860 z najmocniejszym rdzeniem o taktowaniu 2,96 GHz. W obu wersjach Pro znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 870, którego główny rdzeń będzie taktował na poziomie 3,2 GHz. Różnice pojawiają się też w pojemności baterii, lecz tym razem na korzyść standardowej wersji, którą zasili akumulator 8720 mAh. Pozostałe modele zostaną zaopatrzone w ogniwo 8600 mAh, które naładujemy mocą do 67W. W przypadku podstawowego modelu, szybkie ładowanie zostanie obsłużone jedynie do 33W.

Zdjęcie Najmocniejszym aparatem może się pochwalić Mi Pad 5 Pro 5G / materiały prasowe

Każdy model Mi Pad 5 będzie miał taki sam przedni aparat 8 MP. Najlepszymi tylnymi kamerami pochwali się Mi Pad 5 Pro 5G i będą to matryce 50 MP i 5 MP. W Mi Pad 5 Pro można zauważyć znaczny spadek jakości, gdyż zaoferuje jedynie aparaty 13 MP i 5 MP. Standardowa wersja urządzenia będzie miała tylko jeden aparat 13 MP z tyłu.

Xiaomi zaprezentowało trzy modele tabletu Mi Pad 5, jednak tylko jeden z nich trafi do globalnej sprzedaży. Będzie to niestety ten najsłabszy, który w Chinach aktualnie kosztuje 1999 chińskich juanów (około 1200 zł) dla wersji 6/128 i 2299 (około 1380 zł) za urządzenie z 256 GB pamięci ROM.

