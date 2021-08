W tym miesiącu Xiaomi miało dwie ważne premiery. Jedną z nich była seria Mi Pad 5, oznaczająca powrót firmy na rynek tabletów po kilku latach nieobecności. Zaprezentowany został także nowy smartfon Mi Mix 4 i to właśnie on został wzięty pod lupę przez chińskiego blogera o pseudonimie Robin.

W swoim materiale wideo Robin rozebrał najnowszego Mi Mix 4 i rozmontował po kolei wszystkie części urządzenia. Po zdjęciu ekranu okazało się, że smartfon jest podzielony na trzy sekcje, co jest bardzo popularnym rozwiązaniem w dzisiejszych smartfonach. Górną warstwę stanowi układ scalony w postaci procesora Qualcomm Snapdragon, pamięć, moduł 5G, a wyżej znajdziemy jeszcze tylne aparaty. W środkowej sekcji jest dwuogniwowa bateria, cewka do ładowania bezprzewodowego, moduł NFC. Najniżej znajduje się głośnik, port USB- C i silniczek wibracyjny.

Reklama

Zdjęcie W ekranie są dwa wycięcia, które widać tylko pod mocnym podświetleniem fot. Weibo / materiał zewnętrzny

Można śmiało powiedzieć, że Mi Mix 4 nie wyróżnia się pod względem ułożenia komponentów wśród innych nowoczesnych smartfonów. Nowością natomiast jest zastosowanie technologii Under Screen Display. Wycięcie na przednią kamerę można zobaczyć dopiero po bardzo mocnym podświetleniu wyświetlacza. Co więcej, da się wtedy zauważyć aż dwa otwory. Okrągłe wycięcie jest tam, gdzie umiejscowiona została kamera. Z kolei kwadratowe wycięcie służy do odbioru światła z otoczenia.

Mi Mix 4 maksymalizuje powierzchnię wyświetlacza oddaną w ręce użytkownika. Ekranu nie zmniejsza żaden notch na przednią kamerę.

Najtańsza wersja Mi Mix 4 ma kosztować równowartość 771 dolarów (model z 8GB RAM i 128 GB ROM). Debiut w Chinach to 16 sierpnia. Smartfon trafi do globalnej sprzedaży.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włochy. Erupcja Etny © 2021 Associated Press