Xiaomi obecnie wyrasta na lidera rynku mobilnego w kwestii prędkości ładowania baterii. Jakiś czas temu firma zaprezentowała technologię, która jest w stanie uzupełnić energię akumulatora w mniej niż 10 minut. Wszystko to przy wykorzystaniu mocy na poziomie 200W. Xiaomi nazwało tę możliwość jako HyperCharge.

Chociaż na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji, kiedy dokładnie producent zdecyduje się wdrożyć wspomnianą technologie, chińskie serwisy zwracają uwagę na nowe przecieki. Według nich komponenty do ładowania przewodowego o mocy 200 W zaczną być wprowadzane do masowej produkcji już w przyszłym roku. W tym samym czasie do sklepów ma trafić nowy smartfon, wyposażony w szybkie ładowanie. Tajemniczym urządzeniem może być zapowiedziany model Xiaomi Mi Mix 5.

Reklama

Warto wspomnieć, że Xiaomi zaprezentowało również nieco wolniejszy sposób ładowania, jednak dalej o imponującej mocy. W tym wypadku smartfon korzysta z mocy 120W i tę samą baterię uzupełni energią w zaledwie 15 minut. Niestety na temat wdrożenia tego rozwiązania, nie ma obecnie żadnych informacji.

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Korei Południowej odbyły się targi „InterBattery 2021” AFP