Jedną z największych przewag iOS nad Androidem jest to, że system stworzony przez Apple uniemożliwia instalację aplikacji, które nie pochodzą z ich oficjalnego sklepu. W ten sposób nie ma możliwości pobrania programów od nieautoryzowanych twórców, przez co ciężej jest zainfekować taki telefon. Wszystko wskazuje na to, że w tę stronę zmierza także Xiaomi, które aktualnie testuje Pure Mode. Tryb ma uniemożliwiać pobieranie aplikacji niepochodzących z oficjalnego sklepu. Takie zabezpieczenia ma zmniejszyć ryzyko zainfekowania urządzenia wirusem.

Według ITHome Xiaomi prowadzi aktualnie rekrutację testerów nowego trybu Pure Mode. W opisie nowej funkcji przedsiębiorstwo informuje, że ponad 40 proc. pobieranych przez użytkowników aplikacji nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, a kolejne 10 proc. jest oflagowane jako stwarzające ryzyko. Tryb ma uniemożliwić pobieranie aplikacji spoza oficjalnego sklepu ale będzie można go w każdej chwili wyłączyć. Xiaomi nie chce ograniczać użytkowników, lecz dać im narzędzie do lepszej ochrony własnego urządzenia. Pure Mode wyłączy pobieranie w tle i uniemożliwi instalowanie aplikacji po kliknięciu w link. W sieci krąży wiele podejrzanych hiperłączy, które po kliknięciu w nie włączają automatyczne pobieranie wirusa. Pure Mode ma przed tym ochronić użytkowników.

W chwili obecnej nie ma żadnej wzmianki o tym, kiedy Xiaomi wypuści nowy tryb. Wiadomo, że Pure Mode będzie dostępne jedynie dla posiadaczy smartfonów marki Xiaomi. Beta testy będą na początku ograniczone tylko i wyłącznie do klientów z Chin.

