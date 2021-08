Nie jest to na szczęście szczególnie trudne i zajmuje tylko chwilę. Warto więc poświęcić na to czas, aby później nie obudzić się, kiedy już kolejna opłata zostanie pobrana z konta. Wszystko krok po kroku wyjaśnimy poniżej, tak, aby nikt nie miał z tym problemu. Zapraszamy!

Jak anulować subskrypcję Spotify? Praktyczny poradnik



Ze Spotify można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji desktopowej i aplikacji mobilnej, jeśli jednak chodzi o to, jak anulować subskrypcję Spotify, to jedyną opcją jest zalogowanie się w pierwszy ze wspomnianych sposobów, czyli właśnie poprze przeglądarkę. Jedyne, co trzeba zrobić, to wykonać poniższe kroki:

Wejdź na stronę ustawień konta Spotify i zaloguj się. Naciśnij na przycisk “Zmień plan" w sekcji “Mój plan". Kliknij na “Anuluj premium" i potwierdź swoją decyzję.

I gotowe - subskrypcja zostanie anulowana natychmiastowo i po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego nie powinna zostać pobrana żadna opłata. Natomiast do jego zakończenia będzie można dalej normalnie korzystać z Premium, więc nie trzeba czekać z anulowaniem planu do ostatniej chwili. Jeśli na przykład ostatnia opłata została pobrana 1 lipca i anulujemy subskrypcję 14 lipca, to i tak będziemy mogli korzystać z Premium do 1 sierpnia.

Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, kiedy na przykład opłata za abonament nie jest pobierana z konta, tylko doliczana do rachunku za usługi telekomunikacyjne, ponieważ na przykład operator sieci komórkowej przy przedłużaniu umowy zaproponował dodanie takiej usługi. W takim przypadku anulowanie planu Premium z poziomu panelu konta może być niemożliwie i żeby odpowiedzieć na pytanie, jak wyłączyć Spotify Premium będzie trzeba skontaktować się ze swoim usługodawcą.

Jak wyłączyć Spotify Premium - podsumowanie



Po zapoznaniu się z powyższą instrukcją powinniście już doskonale wiedzieć, jak anulować subskrypcję Spotify. Można to zrobić na początku okresu rozliczeniowego, w środku czy w pobliżu końca nie ma to znaczenia, natomiast trzeba zdążyć przed upłynięciem terminu, aby nie została pobrana opłata. Rekomendujemy po zapoznaniu się z instrukcją, jak wyłączyć Spotify Premium skorzystać z niej jednak jak najszybciej, aby później po prostu nie zapomnieć.

