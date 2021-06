Jak ustawić tło w Zoomie?

Zoom to bardzo popularny program do wideorozmów. Domyślnie, jeśli włączymy kamerkę, nasi rozmówcy będą widzieli naszą postać oraz to, co znajduje się w naszym otoczeniu. Jest jednak jeszcze inna opcja, a mianowicie wirtualne tło, dzięki któremu można pozostawić w kadrze tylko swoją twarz/resztę ciała, a cały bałagan z tyłu zastąpić czymś innym. Tylko jak ustawić tło na Zoom?

Zdjęcie / materiały prasowe

Reklama

Poniżej wytłumaczymy ten proces krok po kroku, zarówno dla komputerów osobistych, jak i dla smartfonów (ponieważ Zoom jest dostępny także na urządzeniach mobilnych). Nie jest on na szczęście zbyt trudny czy czasochłonny, więc warto z nim poeksperymentować, jeśli domyślne tło nas nie satysfakcjonuje. Zapraszamy!

Reklama

Jak ustawić tło w Zoom na komputerze?



Żeby ustawić własne tło w Zoom na komputerze, jedyne, co trzeba zrobić, to postępować zgodnie z przygotowaną przez nas instrukcją:

Pobierz Zooma na PC, zainstaluj go i zaloguj się. Naciśnij na ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu (pod awatarem). Wybierz z lewej strony okna ustawień zakładkę “Background & Filters". Naciśnij na któreś z dostępnych teł, aby je ustawić. Jeśli chcesz wykorzystać własne tło, kliknij na mały przycisk plusa, wybierz “Add Image" i wybierz własne tło z plików zapisanych na Twoim dysku, po czym wybierz je z listy, kiedy już zostanie do niej dodane.



Poza tłami statycznymi można wykorzystać jako wirtualne tło także filmiki. Wystarczy kliknąć na “Add Video" zamiast “Add Image". Jest też opcja zaaplikowania na tło specjalnych filtrów - w tym celu wystarczy nacisnąć na zakładkę “Video Filters", a następnie na interesujące nas tło.

Można również kliknąć na przycisk “Studio Effects" i dodać sobie brodę, zmienić brwi czy kolor ust. W oknie przedstawiającym obraz z kamery będzie można na bieżąco podejrzeć, jaki efekt mają wybierane przez nas opcje.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jak ustawić tło w Zoom na telefonie?



Odpowiedź na pytanie, jak ustawić tło w Zoom na telefonie również jest stosunkowo prosta. Wystarczy podążać zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Pobierz Zooma, otwórz go i zaloguj się. Dołącz do rozmowy lub rozpocznij swoją własną. Naciśnij na trzy kropki i napis “More" w prawym dolnym rogu ekranu. Wybierz z listy “Virtual Background". Ustaw wirtualne tło spośród dostępnych opcji lub wybierz jakieś zdjęcie ze swojej galerii.



I gotowe - nasze tło powinno zostać podmienione na inne, wirtualne. Opcja zmiany tła jest dostępna na większości smartfonów z Androidem, a także na iPhone’ach.

Ustawianie tła w Zoomie - podsumowanie



Liczymy, że po zapoznaniu się z powyższymi wskazówkami wiecie już, jak ustawić tło w Zoom - czy to na telefonie, czy na komputerze. Warto tę wiedzę posiadać, ponieważ wirtualne tło jest ciekawym urozmaiceniem, a niekiedy wręcz koniecznością (ponieważ na przykład to, co znajduje się w naszym tle naprawdę, niespecjalnie nadaje się do bycia na widoku). Warto tylko zadbać o to, aby nie założyć ubrań w kolorze naszego prawdziwego tła, np. znajdującej się za nami ściany - wtedy wszystko się zleje i Zoom może mieć problem z odróżnieniem, co jest częścią nas, a co już nie.