Jak zablokować nasz numer telefonu?

Ktoś nie daje wam spokoju i ciągle wydzwania? Macie już tego dość i zastanawiacie się, jak uwolnić się od namolnego ex, telemarketera czy oszusta próbującego zaprosić was na pokaz garnków? Sprawdźcie koniecznie nasz praktyczny poradnik, jak zablokować numer telefonu raz na zawsze.

Blokowanie numeru - warto wiedzieć, jak to robić

Pierwsza metoda na to, jak zablokować numer telefonu, którą Wam przedstawimy, jest szybka i wygodna. Jednak wymaga, aby osoba, którą chcecie zablokować, niedawno do was dzwoniła i znajdowała się wciąż na waszej liście ostatnich połączeń. Druga pozwala zablokować dowolny numer, nawet, jeśli dana osoba nigdy nie próbowała się z wami kontaktować.

Instrukcja, którą przygotowaliśmy powyżej, dotyczy domyślnych, wbudowanych na każdym smartfonie z Androidem aplikacji do dzwonienia i kontaktów (Telefon oraz Kontakty). Jeśli używacie innych aplikacji, np. Truecallera, dla was proces blokowania może wyglądać inaczej, chociaż zapewne w dużej mierze podobnie (warto po prostu pogrzebać w ustawieniach aplikacji).

Blokowanie numeru poprzez aplikację Telefon



Denerwują was telemarketerzy, oszuści czy namolni byli? Żeby zablokować kogoś, kto ostatnio do was dzwonił, wystarczy, że będziecie postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Otwórz aplikację Telefon na smartfonie. Znajdź na liście ostatnich połączeń numer, który chcesz zablokować. Przytrzymaj go przez chwilę palcem, po czym z listy, która się pojawi, wybierz “Zablokuj". Potwierdź swoją decyzję.





I gotowe - dany numer zostanie zablokowany, co oznacza, że nie będziecie otrzymywać z niego ani SMS-ów, ani połączeń telefonicznych.

Jak zablokować numer, który nigdy do ciebie nie dzwonił?



Jak wspomniano powyżej, jest również opcja zablokowania kogoś, kto nigdy nawet nie próbował do was dzwonić (lub nie robił tego ostatnio i nie chcecie szukać go na liście połączeń). Żeby to zrobić, wystarczy wykonać poniższe kroki:

Otwórz aplikację Kontakty na urządzeniu. Stuknij w trzy poziome kreski w lewym górnym rogu. Z listy dostępnych opcji wybierz “Ustawienia". Zjedź do samego końca i stuknij w “Zablokowane numery". Przyciśnij “Dodaj numer". Wpisz numer telefonu, który chcesz zablokować i stuknij w “Zablokuj".

To wszystko. Warto wspomnieć, że w tym miejscu można też podejrzeć, jakie numery są już zablokowane oraz usunąć kogoś z listy blokowanych numerów (w tym celu wystarczy przycisnąć ikonkę iksa znajdującą się obok danego numeru).

Blokada numeru telefonu - podsumowanie



Liczymy, że udało nam się adekwatnie odpowiedzieć na pytanie, jak zablokować numer telefonu. Większość osób w Polsce używa domyślnych aplikacji do dzwonienia Google, więc uznaliśmy, że to na ich przykładzie powinniśmy omówić proces blokowania numerów. W innych aplikacjach, jak już wspomniano, powinno to wyglądać stosunkowo podobnie.