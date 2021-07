Wiele różnego typu urządzeń elektronicznych ma opcję hard resetu, czyli przywrócenia do ustawień fabrycznych. Po wykonaniu takiego działania sprzęt jest jak nowy, przynajmniej pod względem oprogramowania – zostaną z niego usunięte wszystkie nasze dane i ustawienia. Nie inaczej jest w przypadku smartbandów. Szczególnie często można się spotkać z pytaniem, jak zresetować opaskę Xiaomi Mi Band 5.

Zdjęcie Mi Band 5 / INTERIA.PL

Jeśli sprzęt nie działa poprawnie, nie chce się połączyć ze smartfonem lub po prostu planujemy go odsprzedać, umiejętność przywrócenia opaski do ustawień fabrycznych może być bardzo przydatna. Na szczęście jest to łatwy i bardzo szybki proces. Wszystko krok po kroku wyjaśnimy poniżej - zapraszamy!

Jak zresetować opaskę Mi Band 5?



Jeśli zastanawiasz się, jak zresetować opaskę Mi Band 5, wystarczy, że wykonasz w tym celu poniżej opisane kroki:

Dotknij opaskę lub podnieś nadgarstek, aby wybudzić ekran. Przesuwaj palcem w górę ekranu, aż zobaczysz napis “More". Stuknij w niego. Ponownie przewiń ekran, po czym wybierz “Settings". Przewiń listę dostępnych opcji i wybierz “Factory reset". Potwierdź swoją decyzję, naciskając na znak akceptacji, który pojawi się na górze ekranu. Poczekaj, aż opaska zostanie zresetowana.





I gotowe - wszystkie nasze dane, takie jak m.in. tarcza, zostaną wykasowane, a opaska zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych. Będzie trzeba na nowo połączyć ją ze smartfonem, aby móc w pełni z niej korzystać.

Xiaomi Mi Band 5 reset - podsumowanie



Jeśli wie się, gdzie szukać, jak widać odpowiedź na pytanie, jak zresetować opaskę Mi Band 5 jest dość krótka i prosta. Warto wiedzieć, gdzie można taką opcję znaleźć, ponieważ wielokrotnie może się ona przydać - choćby w sytuacji, gdybyśmy chcieli ją komuś oddać bądź sprzedać, ponieważ na przykład planujemy zakupić nowszy model. W takich przypadkach w dobrym tonie byłoby “wyczyszczenie" jej ze swoich danych.

Mi Band 5 - wrażenia po trzech tygodniach z opaską Xiaomi 1 / 9 Opaska Xiaomi Mi Band 5 jest reklamowana jako gadżet oferujący więcej niż tylko monitorowanie naszego treningu. Szereg dodatkowych opcji dotyczy m.in.: monitoringu snu, odbierania powiadomień, obsługi aparatu, sprawdzania tętna, sterowania muzyką, informowania o pogodzie. Rzeczywiście, liczba możliwości robi wrażenie. Źródło: INTERIA.PL udostępnij

