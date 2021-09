Nie jest to takie proste, jak moglibyśmy sobie życzyć, ponieważ ten robak zakopuje się głęboko na naszym dysku i ani myśli, żeby się z niego usunąć. W związku z tym najlepiej walczyć z nim przy użyciu specjalnych narzędzi. Cały ten proces wytłumaczymy krok po kroku poniżej. Zapraszamy!

Jak usunąć Delta Homes z Chrome i innych przeglądarek?Najszybciej i najprościej jest pozbyć się Delta Homes i innych tego typu problemów za pomocą specjalnego narzędzia do usuwania takich zagrożeń. Wśród najpopularniejszych rozwiązań można wymienić darmowego AdwCleanera.

Reklama

Jak usunąć Delta Homes z Chrome i innych przeglądarek? W pierwszej kolejności należy wykonać następujące kroki:

Otwórz stronę AdwCleanera i przyciśnij “Bezpłatne pobieranie". Uruchom plik po jego pobraniu i wybierz opcję “Skanuj teraz". Kiedy już skanowanie się zakończy i program wykryje zagrożenia, wybierz opcję ich dezynfekcji.

Jeśli problem nie zostanie usunięty, trzeba kontynuować ofensywę. Kolejnym krokiem jest uruchomienie głębokiego skanu w swoim programie antywirusowym - nie jest to narzędzie dedykowane do usuwania adware, ale czasami potrafi sobie z tym poradzić.

Kolejna opcja to przywrócenie przeglądarki do ustawień fabrycznych bądź odinstalowanie jej i zainstalowanie ponownie. Warto także wejść w listę programów systemu Windows i sprawdzić, czy nie widać tam czegoś podejrzanego, czy to Delta Homes, czy czegokolwiek innego, a następnie wybrać opcję “Odinstaluj".

Można także próbować ręcznie odinstalowywać rozszerzenie Delta Homes z przeglądarki i w jej ustawieniach zmieniać stronę startową na normalną. Zazwyczaj jednak jest to mało skuteczne, ponieważ robak jest zagnieżdżony na poziomie systemu, a nie przeglądarki i tak łatwo się go nie da wykurzyć.

Lepiej polegać właśnie na oprogramowaniu zwalczającym śmieciowe oprogramowania, ponieważ ono w większości przypadków szybko i sprawnie rozwiąże problem.

Usuwanie Delta Homes - podsumowanie



Po zapoznaniu się z naszymi wskazówkami powinniście znać już doskonale odpowiedź na pytanie, jak usunąć Delta Homes z Chrome i innych przeglądarek internetowych. Chociaż ten dodatek nie jest tak szkodliwy i niebezpieczny jak wiele innych przykładów złośliwego oprogramowania, to mimo wszystko warto jak najszybciej pozbyć się go ze swojego urządzenia. Choćby po to, żeby nie denerwować się przy każdym odpaleniu przeglądarki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Metro w Moskwie: Będą skanować twarze pasażerów. Celem usprawnienie systemu płatności AFP

Inne poradniki:

Jak ustawić tło w Zoom



Jak zablokować nasz numer telefonu?



Mapy Google - jak ukryć swoją lokalizację?