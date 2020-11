Xbox Series X i Xbox Series S - polska premiera

​Xbox wprowadził do sprzedaży konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Sprzęt zadebiutował na 40 rynkach na całym świecie, w tym w Polsce. To pierwszy debiut Xboksa w naszym kraju wraz z jego światową premierą - wcześniejsze generacje trafiały do nas z opóźnieniem.

Zdjęcie Xbox Series X i Xbox Series S /materiały prasowe

Premiera Xbox Series X|S to zapowiedź krótszych czasów ładowania, wyższą liczbę klatek na sekundę, szybkie wznowienie (Quick Resume), technologię Smart Delivery, przyspieszany sprzętowo ray tracing DirectX, bogatsze, bardziej dynamiczne światy i wiele więcej. Graczy powita największy i najbardziej zróżnicowany zestaw startowy w historii Xbox, z ponad 30 zoptymalizowanymi grami dostępnymi pierwszego dnia, w tym: Gears 5 Gears Tactics, Destiny 2 Beyond Light, Assassin's Creed Valhalla.

Xbox Series X - potężniejszy z next-genów - jego moc obliczeniowa czerpie z architektury AMD Zen 2 i AMD RDNA 2, bez problemu radzi sobie z grami w rozdzielczości 4K nawet w 120 Hz. Dysk SSD w tym modelu ma pojemność 1 TB.



Xbox Series S - konsola wspiera rozdzielczość 1440p i odświeżanie 120 Hz. Jest w stanie obsłużyć takie technologie VRR, upscaling do 4K i superszybkie wczytywanie danych z dysku SSD (512 GB).

Xbox Series X jest dostępny w sugerowanej cenie 2 249 zł, zaś Xbox Series S za 1 349 zł.