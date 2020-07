​Xbox Velocity Architectue - tajna broń Xbox Series X

Microsoft podzielił się informacjami na temat nowej architektury nadchodzącej superkonsoli - Xbox Series X. Dla nowego sprzętu kluczowe będą Cztery komponenty architektury Xbox Velocity.

"Sprzęt napędza specjalnie zaprojektowany procesor, korzystający z najnowszych architektur Zen 2 i RDNA 2 firmy AMD. Nowy system wbudowany w układ (System On a Chip - SOC) stworzono od podstaw z myślą o prędkości i wydajności, dostarczając moc obliczeniową 12 teraflopów mocy GPU i ponad 4 razy większą moc obliczeniową niż Xbox One X" - opisuje nową konsolę Jason Ronald z zespołu Xboksa.

"Urządzenie oferuje najwyższą przepustowość pamięci spośród wszystkich konsol nowej generacji z 16 GB pamięci GDDR6, w tym 10 GB zoptymalizowanej pod kątem GPU pamięci przy prędkości 560 GB/s. Kiedy analizowaliśmy podsystem pamięci masowej, stało się jasne, że osiągnęliśmy górne granice tradycyjnej technologii dysków twardych" - dodaje"

Architektura Xbox Velocity

Architektura Xbox Velocity została zaprojektowana jako najlepsze rozwiązanie do strumieniowego przesyłania zasobów gry w Xbox Series X.

Architektura Xbox Velocity składa się z czterech głównych komponentów: naszego dysku SSD NVME, sprzętowo przyspieszonych bloków dekompresyjnych, zupełnie nowej warstwy API DirectStorage i Sampler Feedback Streaming (SFS).

· Dysk SSD NVME: Podstawą Architektury Xbox Velocity jest dysk SSD NVME 1 TB, zapewniający 2,4 GB/s nieprzetworzonej przepustowości I/O, ponad 40 razy większej niż w Xbox One. Tradycyjne dyski SSD stosowane w komputerach PC, często zmniejszają wydajność wraz ze wzrostem temperatury lub podczas konserwacji dysku. SSD NVME w konsoli Xbox Series X zapewnia spójną i stałą wydajność. Deweloperzy mają gwarantowany poziom wydajności I/O przez cały czas i mogą projektować, i optymalizować swoje gry, usuwając bariery i ograniczenia.

· Sprzętowa przyspieszona dekompresja: Pakiety gier i zasoby są kompresowane w celu zminimalizowania czasu pobierania i ilości pamięci wymaganej dla każdej gry. Dzięki przyspieszeniu sprzętowemu, zarówno dla standardowego dekompresora LZ, jak i zupełnie nowego, zastrzeżonego algorytmu specjalnie zaprojektowanego dla danych tekstur o nazwie BCPack, Xbox Series X dostarcza programistom to, co najlepsze, aby osiągnąć korzyści bez utraty jakości lub wydajności. Zakładając współczynnik kompresji 2:1, Xbox Series X zapewnia efektywną wydajność I/O 4,8 GB/s, około 100 razy większą niż I/O w konsolach obecnej generacji. Aby zapewnić podobny poziom wydajności dekompresyjnej w oprogramowaniu, potrzebne byłyby więcej niż 4 rdzenie procesora Zen 2.

· Nowy interfejs API DirectStorage: Standardowe interfejsy plików API I/O zostały opracowane ponad 30 lat temu i praktycznie nie uległy zmianie. Od tego czasu technologia pamięci masowej znacznie się poprawiła. Analizując wzorce dostępu do danych gry, a także najnowsze osiągnięcia sprzętowe z technologią SSD, wiedzieliśmy, że musimy ulepszyć stan obecny, by zapewnić większą kontrolę programistom. Dodaliśmy zupełnie nowy interfejs API DirectStorage do rodziny DirectX, przyznając programistom dokładną kontrolę nad ich operacjami I/O, umożliwiając im tworzenie wielu kolejek I/O, ustalanie priorytetów i minimalizowanie opóźnień I/O. Te interfejsy API bezpośredniego dostępu na niskim poziomie gwarantują, że programiści będą mogli w pełni korzystać z wydajności I/O zapewnianej przez sprzęt.

· Sampler Feedback Streaming (SFS): To zupełnie nowa technologia oparta na wszystkich udoskonaleniach Architektury Xbox Velocity. Tekstury gry są zoptymalizowane na różnych poziomach szczegółowości i rozdzielczości, zwane mipmapami. Można ich używać podczas renderowania w zależności od odległości w jakiej dany obiekt znajduje się od gracza. Gdy ten zbliża się do gracza, rozdzielczość tekstury musi wzrosnąć, aby zapewnić wyraźne szczegóły i efekty wizualne. Jednak większe mipmapy wymagają znacznej ilości pamięci w porównaniu do mipsów o niższej rozdzielczości, których można użyć, jeśli przedmiot znajduje się dalej.

Co daje nowa architektura?

Architektura umożliwia tworzenie zupełnie nowych scenariuszy, których wcześniej nie uważano za możliwe do zaadoptowania w grach. Xbox Velocity zapewnia wydajność i możliwości znacznie wykraczające poza specyfikację samego sprzętu. Architektura otworzyła jeszcze więcej opcji i umożliwiła implementacje innowacyjnych rozwiązań na poziomie platformy, jak "szybkiego wznawiania", która pozwala na natychmiastowe wznowienie pracy w wielu grach" - pisze Jason Ronald.

Kiedy zadebiutuje Xbox Series X?

Nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Microsoft nadal twierdzi, że konsola zadebiutuje w okresie przedświątecznym.