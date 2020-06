Xbox Series X - czym będzie Smart Delivery?

Microsoft, producent Xbox Series X, przedstawił szczegóły dotyczące technologii Smart Delivery na konsoli nowej generacji.

Dzięki technologii Smart Delivery jednorazowy zakup gry na dowolną generację konsoli Xbox gwarantuje, że otrzymuje się jej najlepszą możliwą wersję - bez względu na to, czy uruchamiana jest na Xbox One czy Xbox Series X. Technologia ta jest dostępna dla wszystkich twórców oraz wydawców gier, dzięki czemu mogą z niej skorzystać przy tworzeniu tytułów wydanych już na Xbox One, które następnie będą mogły trafić na Xbox Series X. Podobnie Smart Delivery uwzględnione będzie we wszystkich ekskluzywnych pozycjach autorstwa Xbox Game Studios, jak również w grach dostępnych w przyszłości w ramach abonamentu Xbox Game Pass.

Smart Delivery - jakie gry z niego skorzystają?

Zastosowanie Smart Delivery w grach dostępnych pomiędzy generacjami konsol oznacza, że posiadane już tytuły na Xbox One będą bez dodatkowych opłat aktualizowane na Xbox Series X, bez konieczności ich ponownego zakupu, wyszukiwania aktualizacji czy zastępowania plików gry innymi. Co więcej, technologia ta będzie obejmowała zarówno gry w wersjach cyfrowych, jak i te na tradycyjnych nośnikach fizycznych. Wśród tytułów z już potwierdzonym wsparciem dla Smart Delivery znalazły się przeboje Microsoft takie jak Halo Infinite czy Gears 5, jak również debiutujący na rynku w tym roku Cyberpunk 2077, polskiego studia CD Projekt RED.

Dodatkowo, wsparcie dla Smart Delivery w grach zoptymalizowanych dla Xbox Series X potwierdzono już też w następujących grach: Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Second Extinction czy Metal: Hellslinger.

Xbox Series X - więcej informacji o konsoli nowej generacji

Xbox Series X to najszybsza i najpotężniejsza konsola do gier w historii marki,. Xbox Series X będzie najbardziej kompatybilnym urządzeniem w swojej klasie, dzięki innowacji w projektowaniu niestandardowego procesora, jak i unikalnego projektu systemu operacyjnego. W efekcie, gry kompatybilne z poprzednimi generacjami działają natywnie na Xbox Series X z pełną mocą procesora, karty graficznej i dysku SSD.



Bez trybu doładowania, bez obniżania mocy, pełna moc Xbox Series X dostępna jest dla każdej kompatybilnej gry. Oznacza to, że wszystkie tytuły działają z najwyższą wydajnością dla której zostały pierwotnie zaprojektowane, wielokrotnie wyższą niż w przypadku gier na ich oryginalnej platformie, co skutkuje wyższą liczbą i bardziej stabilnymi klatkami na sekundę oraz renderowaniem obrazu przy maksymalnej rozdzielczości i jakości wizualnej - twierdzi producent.



HDR w starszych grach



Tytuły kompatybilne z poprzednimi wersjami odznacza także znaczne skrócenie czasu ładowania, dzięki wydajności niestandardowego dysku SSD, który napędza architekturę Xbox Velocity. Dzięki współpracy z Xbox Advanced Technology Group, Xbox Series X oferuje nową technikę rekonstrukcji HDR, która umożliwia platformie automatyczne dodawanie obsługi HDR do gier. Ponieważ ta technika jest obsługiwana przez samo urządzenie, pozwala ona włączyć HDR bez wpływu na wydajność gry, także w grach z konsoli Xbox 360 i oryginalnych tytułów Xbox, opracowanych prawie 20 lat temu, na długo przed pojawieniem się HDR.



Szybki powrót do gry



Ponadto nowa funkcja szybkiego wznawiania została zaimplementowana nie tylko w nowych grach, ale można ją także włączyć w przypadku tytułów z poprzednich generacji konsoli. Szybkie wznawianie umożliwia graczom wznowienie gry dokładnie w tym samym miejscu, w którym została wstrzymana, dzięki czemu gracze mogą natychmiast wrócić do zabawy.



Większa liczba klatek na sekundę



Dzięki dodatkowej mocy i udoskonaleniom konsoli Xbox Series X programiści pracujący nad wsteczną kompatybilnością wykorzystują zupełnie nowe techniki, które umożliwiają uruchamianie jeszcze większej liczby tytułów w wyższych rozdzielczościach i jakości obrazu, w tym możliwość podwojenia liczby klatek na sekundę wybranego zestawu tytułów z 30 fps do 60 fps lub z 60 fps do 120 fps, przy jednoczesnym zachowaniu wizji oryginalnych twórców. Konsola



Data premiery i cena - Xbox Series X



Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży w końcówce 2020 roku. Cena nie została nadal podana.