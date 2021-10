Johnny Zhang, OPPO: "Naszą ambicją jest stać się jedną z trzech największych marek smartfonów"

Interia: Jaki był najlepiej sprzedający się telefon OPPO w tym roku?

Johnny Zhang: W tym roku OPPO wprowadziło w regionie Europy Środkowo-Wschodniej kilka takich urządzeń, które zanotowały bardzo dobre wyniki sprzedaży.

- W Polsce, w I kwartale najpopularniejszy był smartfon Reno4 Lite. Z kolei wspólna akcja promocyjna OPPO i sieci Plus sprawiła, że model A74 5G zajął pierwsze miejsce w II kwartale. Warto natomiast zauważyć, że pomiędzy pierwszym i drugim kwartałem powiększył się w Polsce popyt na smartfony OPPO zapewniające łączność 5G. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na szybkie i wydajne urządzenia w regionie.

Reklama

- W ostatnim czasie polska premiera również Serii Reno6 należy zaliczyć do bardzo udanych. Wyniki sprzedaży nowej Serii w ciągu pierwszych dziesięciu dni sprzedaży przewyższyły wyniki poprzedniej. Cieszy mnie też, że duży udział w tym wyniku miał nasz sztandarowy model Reno6 Pro 5G. Wszystko to pokazuje, że popularność marki OPPO rośnie z miesiąca na miesiąc i z roku na rok.

Jakie były najważniejsze innowacje na rynku mobilnym w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- Z perspektywy OPPO istotnym wydarzeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy był rozwój technologii 5G. Branża mobilna ewoluowała, a teraz wkraczamy w erę 5G. Jest ono istotne nie tylko dlatego, że umożliwia obsługę miliona urządzeń w superszybkich prędkościach, ale przede wszystkim dlatego, że może pozytywnie zmienić życie ludzi - w takich obszarach jak zdrowie, zrównoważony rozwój, dostępność i łączność. Szacuje się, że do końca 2022 r. w Europie Środkowo-Wschodniej będzie 19 milionów abonentów telefonii komórkowej 5G. Do 2026 roku liczba ta ma wzrosnąć do 196 milionów.

- Od formułowania standardów 5G, po komercyjne udostępnienie pierwszego smartfona 5G, OPPO wniosło ogromny wkład w rozwój tej technologii w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracując z naszymi partnerami na rynku operatorskim, dzielimy się naszymi innowacjami i patentami, aby pomóc w jak najszerszym udostępnieniu sieci 5G.

- Oprócz 5G, inwestujemy w rozwój nowych kluczowych technologii w zakresie sprzętu, oprogramowania i projektowania, czego efety widać w formie innowacyjnych produktów (takich jak rozwijany smartfon OPPO X 2021 i nasze okulary AR). Dodatkowo wdrażamy kluczowe technologie, takie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, aby zapewnić bardziej efektywną łączność między ludźmi a technologiami

Huawei nie jest już głównym graczem na rynku mobilnym w Europie - jak to wpłynęło na OPPO i inne chińskie marki?

- Wolimy nie komentować sytuacji konkurentów. Zamiast tego skupiamy się na własnych osiągnieciach, zapewniając naszym klientom jak najlepsze wrażenia z użytkowania produktów OPPO. Koncentrujemy się na konsekwentnej realizacji naszego długoterminowego planu, czego dowodem jest znaczący sukces OPPO w całej Europie. Jesteśmy przekonani, że marka OPPO będzie nadal notowała świetne wyniki w regionie CEE.

W Polsce jest wielu dobrze wykształconych i ambitnych ludzi, którzy wnoszą wiele dobrego do naszego biznesu

Czy niedobór chipów wpłynie na markę OPPO i jej działalność?

- Globalna pandemia sprawiła, że okresowo niektóre części świata zostały skutecznie zamknięte, co oznacza, że wpływ pandemii nie był jedynie chwilowy. Pojawiły się problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw niektórych komponentów. Jednak dzięki starannemu planowaniu długoterminowemu i szybkiemu działaniu na początku pandemii, OPPO nie odczuło ich skutków.

Jak to się stało, że Polska stała się tak ważną częścią europejskiego rynku dla wszystkich chińskich marek mobilnych?

- Polska to ogromny i zróżnicowany kraj z populacją przekraczającą 37 milionów mieszkańców, a liczba użytkowników smartfonów rośnie z roku na rok - polscy klienci kupują prawie 10 milionów smartfonów rocznie. To wszystko sprawia, że Polska jest ekscytującym rynkiem do prowadzenia biznesu.

- Około 98 procent osób poniżej 25. roku życia w Polsce to aktywni użytkownicy smartfonów - to wielu młodych ludzi, którzy chcą doświadczać najnowszych trendów i technologii związanych ze smartfonami w dobrze zaprojektowanych urządzeniach. Większość użytkowników smartfonów w Polsce używa swoich urządzeń do korzystania z internetu i mediów społecznościowych, co oznacza, że szybkie, silne i niezawodne połączenie jest niezbędne. Rosnące zainteresowanie inteligentnymi urządzeniami i łącznością 5G sprawia, że Polska jest doskonałym miejscem do wprowadzania nowych, ekscytujących produktów.

- Nie chodzi tu jednak tylko o siłę nabywczą konsumentów. Polska jest jednym z najważniejszych rynków w regionie. Dodatkowo wyróżnia ją zaawansowana infrastruktura technologiczna, w tym wysoki poziom penetracji 5G. Z ekonomicznego punktu widzenia, jest to bardzo pomocne w prowadzeniu biznesu dla firmy takiej jak nasza.

- Z punktu widzenia OPPO niezwykle ważna jest również możliwość współpracy z operatorami, a także dostęp do szerokiego grona lokalnych talentów. W Polsce jest wielu dobrze wykształconych i ambitnych ludzi, którzy wnoszą wiele dobrego do naszego biznesu.

Jakie są najważniejsze plany OPPO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

- Naszą ambicją jest dalszy zrównoważony wzrost, rozwijanie nowych i długotrwałych partnerstw z lokalnymi operatorami, dystrybutorami, sprzedawcami detalicznymi i organizacjami pozarządowymi.

- Rozpoczynając działalność w regionie dopiero w 2019 roku, zaledwie w dwa lata rozszerzyliśmy już naszą obecność do 11 krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym do tak ważnych rynków jak m.in. Rumunia, Turcja, Rosja, a także Polska.

- To początek nowej ery dla OPPO w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu najbliższych pięciu lat naszą ambicją jest stać się jedną z trzech największych marek smartfonów w regionie, która oferuje najlepsze doświadczenia konsumenckie - zbudowane na potężnym sprzęcie, intuicyjnym oprogramowaniu, efektownym wzornictwie, bezpieczeństwie i trwałości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wynalazki, które zmieniły świat": Karta kredytowa IPLA