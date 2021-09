Test Oppo Reno6 5G

Radzący sobie coraz lepiej na polskim rynku chiński gigant telekomunikacyjny Oppo wprowadził do Polski dwie nowości z swojej topowej linii Reno6. Sprawdziliśmy tańszy z modeli, Oppo Reno6 5G. Czy to godny przedstawiciel tak zwanej "średniej półki"?

Design i wykonanie

W pudełku Oppo Reno6, oprócz telefonu, znajdziemy ładowarkę, zestaw słuchawkowy, kabel UBC-C i silikonowe etui. Wystarczy jeden rzut oka na samo urządzenie, a od razu widać, że nie mamy do czynienia z typowym chińskim designem i wzornictwem. Najprościej byłoby napisać, że Reno6 przypomina iPhone’a 12 i należy traktować to jako komplement. Telefon ma podobne wymiary, formę i wykończenie boków - przez to prezentuje się naprawdę dobrze. Jego wymiary to 156,8 na 72,1 na 7,59 mm, a waga wynosi 182 g. Z takimi gabarytami bardzo dobrze leży w dłoni. Telefon ma wykończenie o nazwie Reno Glow, zainspirowane naturalnym zjawiskiem krystalizacji śniegu w temperaturze zamarzania (obudowa mieni się, trochę jak maleńkie "płatki śniegu"). Co istotne, obudowa nie jest magnesem na odciski palców - to się chwali.

Smartfon korzysta z Corning Gorilla Glass 5, ma metalową ramkę, oficjalnie nie spełnia norm IP. Tył to szkło hartowane. Z prawej strony znajdziemy przycisk on/off, a z lewej - przyciski zmiany poziomu głośności. Nie ma co liczyć na port słuchawkowy. Na dole telefonu znajdziemy głośnik mono (gra poprawnie, jak na brak opcji stereo). Telefon korzysta z Dual SIM, niestety nie ma mowy o wsparciu dla kary microSD.

Podsumowując, Oppo Reno6 prezentuje się świetnie, wyróżniając się na tle podobnych smartfonów chińskich (i nie tylko) marek.

Ekran

Ekran został wykonany w technologii AMOLED, ma przekątną 6,43 cala i rozdzielczość 1080 na 2400 pikseli (409 PPI). Odświeżenie ekranu zostało utrzymane na poziomie 60 Hz lub 90 Hz. Wyświetlacz korzysta z wbudowanego czynnika linii papilarnych (działa on poprawnie). Całość sprawdzi się dobrze w słoneczny dzień (jasność nawet ponad 600 nitów), ma niezły kontrast i dobre oddanie barw. To definitywnie jedna z mocniejszych stron telefonu.

Specyfikacja i osiągi

Reno6 został wyposażony w układ MediaTek Dimensity 900 zintegrowany z 5G, a także w GPU ARM Mali-G68. Smartfon dysponuje 8 GB pamięci RAM i 128 GB ROM. Dzięki technologii Oppo RAM+ można uzupełnić pamięć RAM w tym modelu o dodatkowe 2GB/3GB/5GB. Jak taka specyfikacja przekłada się na osiągi w benchmarku?

Geekbench 5.0: 707 (Single-Core); 2151 (Multi-Core)

Dla porównania

realme GT Master Edition: Geekbench 5.0: 788 (Single-Core); 2918 (Multi-Core)

OnePlus Nord2: Geekbench 5: 818 (Single-Core); 2718 (Multi-Core).

Samsung Galaxy A72: Geekbench 5 - 551 pkt. (Single-Core); 1648 pkt. (Multi-Core),

Moto G100: GeekBench 5.0: 956 pkt. (Single-Core); 2868 pkt. (Multi-Core).

Takie wyniki pokazują, że telefon powinien w pełni wystarczyć większości osób do standardowego użytkowania, grania i multimediów. Podczas korzystania z Reno6 nie napotkaliśmy na jakiekolwiek problemy. Smartfony Serii Reno6 działają na Androidzie 11 z nakładką ColorOS 11.

Aparat i jakość zdjęć

Testowany telefon korzysta z aparatu głównego o rozdzielczości 64 MP (1/2", f/1.7), obiektywu ultraszerokokątnego 8 MP (120°, f/2.2) i obiektywu makro 2 MP (f/2.4). To dość standardowa kombinacja. Co dzięki niej uzyskamy? Zdjęcia adekwatne dla telefonu ze średniej półki. W dzień trudno mieć większe zarzuty do zdjęć wykonywanych głównym aparatem, obiektyw szerokokątny również sprawdza się nieźle. Cyfrowy zoom x2 i x5 to udane rozwiązanie, ale wszystko powyżej, szczególnie powyżej x10 (zoom do x20) nie jest warte uwagi. Tryb nocny aparatu jest udany, podobnie jak tryb portretowy.

Kilka przykładowych fotografii:

Z przodu znajdziemy aparat 32 MP (f/2.4, 1/2.8), dobrze sprawdzi się do fotografii typu selfie. Telefon potrafi rejestrować materiały wideo do 4K w 30 klatkach, ale najlepiej korzystać z Full HD. Oppo przygotowało kilka specjalnych trybów wideo: Bokeh Flare Portrait Video (kinowej jakości efekt rozmycia tła i świateł) czy AI Highlight Video, która automatycznie wykrywa światło otoczenia i odpowiednio optymalizuje wideo. To przydatne funkcje, jeśli jakość rejestrowanego wideo jest dla nas istotna.

Bateria i czas pracy

Telefon ma baterię o pojemność 4300 mAh. Biorąc pod uwagę zastosowany procesor i sposób zarządzania energią, dostajemy do ręki urządzenie, które może działać bez widoku ładowarki od rana do wieczora. Przebicie bariery 24 godzin, przy standardowym użytkowaniu, również będzie w pełni osiągalne. Technologia ładowania 65W SuperVOOC 2.0 sprawia, że jeśli tylko korzystamy z ładowarki z zestawu, telefon zostanie naładowany od 0 do 100 proc. w około 35 minut.

Podsumowanie

Oppo Reno6 5G to bez wątpienia jeden z najlepszych smartfonów ze średniej półki, jaki pojawił się w tym roku na polskim rynku. Wyróżnia go bardzo ciekawy design i niezła konfiguracja. Konkurencja na rynku jest spora - zatem ostateczna decyzja należy do kupującego.

Plusy Doskonały design i wzornictwo

Udany ekran

Poprawna konfiguracja

Szybkie ładowanie

Dobry do wideo Minusy Nie obsługuje kart microSD (106 GB do naszej dyspozycji)

Cena: 2499 zł

