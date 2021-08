Test Oppo A74 5G

Przekrój dostępnych na rynku niedrogich smartfonów 5G staje się coraz bardziej atrakcyjny, oprócz modeli takich jak tani Poco M3 Pro 5G 64 GB , propozycją dla szukujących czegoś z większą ilością pamięci wbudowanej i pamięci RAM może być model Oppo A74 5G. Przejdźmy do jego testu.

Design i wykonanie

Omawiany model jest dostępny w dwóch kolorach: fioletowo-niebieskim oraz klasycznym czarnym, ze srebrzystym połyskiem (sprawdzaliśmy tę drugą wersję). Sam sprzęt prezentuje się dobrze, nie odbiegając designem od innych telefonów chińskich producentów. Telefon ma rozmiary 162.9 na 74.7 na 8.4 mm i waży 190 g. Nie jest to zatem małe urządzanie. Do stworzenia obudowy telefonu wykorzystano przede wszystkim plastik, producent nie informuje, czy ekran korzysta z Gorilla Glass. Z lewej strony znajdziemy przycisk zwiększania i zmniejszania głośności, a z prawej - czytnik linii papilarnych (działa poprawnie). Z tyłu umieszczono duży moduł z czterema obiektywami i małe logo Oppo w prawym dolnym, dolnym rogu.

Reklama

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Oppo A74 5G został wyposażony w tackę na dwie karty nano-SIM oraz slot na kartę microSD. Będzie to zatem dobra propozycja dla wszystkich szukających telefonu z dużą ilością pamięci i wsparciem dla dwóch kart SIM. Telefon ma port słuchawkowy i bardzo standardowy głośnik mono. Nie ma co liczyć na oficjalne wsparcie stopnia ochrony IPXX. Podsumowując, Oppo A74 5G to jeden z wielu nieźle wyglądających telefonów na rynku.

Ekran

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Telefon korzysta z ekranu o przekątnej 6,5 cala wykonanego w technologii IPS LCD. Jego rozdzielczość to 1080 na 2400 pikseli (ppi 404). Wyświetlacz wspiera odświeżanie ekranu na poziomie 60 Hz i 90 Hz. Nominalna jasność ekranu wynosi 480 nitów. Na co przekłada się ta specyfikacja? Mamy do czynienia z naprawdę udanym ekranem jak na tę półkę cenową. Wyświetlacz charakteryzuje się dobrym oddaniem kolorów, solidnym kontrastem i odpowiednim poziomem jasności w słoneczny dzień. Dla większości użytkowników będzie on w pełni wystarczający.

Specyfikacja i osiągi

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Testowany smartfon dostępny w sieci Plus korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon 480 5G, GPU Adreno 619 i 6 GB RAM z 128 GB ROM (105 GB dla użytkownika). Na co przekłada się taka specyfikacja w benchmarku?

Geekbench 5.0: pkt. 512 Single-Core, 1676 Multi-Core

Dla porównania

Poco M3 Pro 5G: Geekbench 5.0: pkt. 562 Single-Core, 1776 Multi-Core

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Geekbench 5.0: 564 Single-Core, 1765 Multi-Core



Realme 8 5G: Geekbench 5.0: pkt. 571 Single-Core, 1774 Multi-Core

Zdjęcie / INTERIA.PL

Jak widać, są to wyniki zbliżone do tego, co potrafi procesor Dimensity 700. Dla typowego użytkownika nie potrzeba więcej. Podczas ponad dwutygodniowych testów nie mieliśmy problemów z płynnością działania telefonu. Model, jak wspomniano, wspiera 5G. Telefon łączył się z siecią 5G w Krakowie oraz Poznaniu, a także na niektórych obszarach podczas podróży i powrotu pociągiem pomiędzy tymi miastami. Nie zanotowaliśmy problemów z jakością sygnału i transmisją danych.



Na pokładzie telefonu znajdziemy system Android 11 i nakładkę systemową Oppo, czyli ColorOS 11.1. Sama nakładka systemowa sprawdza się dobrze, chociaż naszym zdaniem znajdziemy na rynku nakładki prezentujące się wizualnie trochę lepiej. Jest to jednak kwestia bardzo subiektywna.

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Aparat i jakość zdjęć

Oppo A74 5G ma bardzo typowy jak na tę półkę cenową pakiet obiektywów - główny obiektyw ma rozdzielczość 48 MP (f/1.7, 26mm), obiektyw ultraszerokokątny ma rozdzielczość 8 MP (f/2.2, 119˚), a pozostałe dwa obiektywy to obiektyw marko i czujnik głębi (oba po 2 MP, f/2.4). Standardowy obiektyw oznacza również typowe dla tego segmentu cenowego zdjęcia. Co to oznacza? Dobre fotografie przy odpowiednim oświetleniu, szczególnie w dzień.

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Co ciekawe, telefon ma całkiem udany zoom cyfrowy x2 (telefon obsługuje cyfrowy zoom x6). Obiektyw ultraszerokokątny nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, często mając problem z balansem bieli i kontrastem. Główny obiektyw czasami mierzy się z podobnymi wyzwaniami, ale trym AI potrafi uratować zdjęcie. Fotografie wykonane w nocy są tylko niezłe.

Przykładowe zdjęcia poniżej:

Oppo A74 5G - zdjęcia wykonane telefonem 1 / 23 Zdjęcie wykonane obiektywem głównym Oppo A74 5G Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Aparat z przodu ma obiektyw o rozdzielczości 16 MP (f/2.0) i wystarczy do selfie w dobrym świetle i wideorozmów. Najlepsza jakość rejestrowanego materiału wideo to 1080p w 30 klatkach na sekundę.

Bateria i czas pracy

Zdjęcie Oppo A74 5G / INTERIA.PL

Bateria w Oppo A74 5G może pochwalić się objętością 5000 mAh, co przekłada się na dzień pracy (od rana do wieczora) bez widoku ładowarki. Smartfon niestety wspiera wyłącznie ładowanie do 18W, zatem pełny cykl ładowania to około 125 minut. Podsumowując, w kwestii baterii Oppo A74 5G oferuje niezłe osiągi, ale na rynku znajdziemy modele radzące sobie trochę lepiej, chociażby wspomniany Poco M3 Pro 5G.

Podsumowanie testu Oppo A74 5G

Oppo A74 5G to kolejny udany smartfon 5G z bardziej ekonomicznej półki cenowej. Na rynku nie brakuje alternatywnych opcji, zatem o zakupie powinny decydować konkretne preferencje oraz oferowana cena.

Cena Oppo A74 5G w ofercie Plusa przy abonamencie 60 zł/mies. to 1 zł na start i 36 rat po 31 zł/mies. za sprzęt.

Plusy niezły ekran

pamięć wbudowana + slot na kartę microSD i 2x nano SIM

poprawne wykonanie Minusy ładowanie 18 W

jakość rejestrowanego wideo mogłaby być lepsza

--------------

Smartfony - najnowsze testy

Realme GT

OnePlus Nord CE

Oppo Reno 5 Z

Redmi Note 10 Pro

Samsung Galaxy A72