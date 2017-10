Test wideorejestratora Navitel R1000

Testujemy wideorejestrator samochodowy firmy Navitel. Czy model R1000 wyróźnia się na tle dostępnych na rynku urządzeń.

Wideorejestratory stały się bardzo popularne wśród polskich kierowców. Większość tego typu urządzeń sprawia wrażenie podobnych do siebie. Są jednak rejestratory, które oferują kilka innowacji. Jedynym z nich ma być R1000.

Co znajdziemy w pudełku?

W zestawie z urządzeniem użytkownik otrzymuje dodatkowy uchwyt na taśmę 3M, ładowarkę samochodową (naprawdę długi kabel, co trzeba pochwalić), dodatkowy kabel mini-USB, ściereczkę z mikrofibry, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.

Do zestawu dołączono także darmowy voucher z roczną licencją na mapy 43 państw europejskich, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy w aplikacji Navitel Navigator. Klucz można aktywować na smartfonie lub tablecie z systemem Android/Windows Phone/BlackBerry. Bardzo przydatny dodatek.

Wideorejestrator 360 stopni

Zdjęcie Navitel R1000 - co znajdziemy w zestawie / materiały prasowe

Uchwyt, na którym umieszczamy kamerkę wyglądem przypominającą Samsung Gear 360, jest niewielki. Kamerkę R1000 w dowolnym momencie można ściągnąć, a potem znowu umieścić (uchwyt jest magnetyczny). Gadżet Navitela można obracać o 360 stopni. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Problemem może być samo mocowanie uchwytu - jeśli chcielibyśmy korzystać z kamerki w różnych samochodach, po kilkukrotnym zdjęciu uchwytu, taśma stanie się coraz mniej przydatna. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Dla osób planujących korzystać z R1000 nieustannie w jednym samochodzie, nie będzie to jednak problem. Zresztą, nie przez przypadek w zestawie można znaleźć drugą taśmę, na podmianę.

Menu opisywanej kamerki jest proste w obsłudze, poruszamy się po nim przy pomocy czterech przycisków umieszczonych na dole urządzenia. Pomimo niewielkich rozmiarów przycisków, obsługa nie stanowi wyzwania. Navitel R1000 posiada wyświetlacz o przekątnej 1,2’’, o proporcjach 16:9. Dźwięk rejestrowany jest przez wbudowany mikrofon. Moduł GPS umożliwia określenie dokładnego położenia geograficznego pojazdu w momencie nagrywania. Wideorejestrator obsługuje karty microSD do 64 GB. Po wybraniu rozdzielczości 720p w podstawowej jakości, karta 2GB wystarczy na około 24 minuty nagrania. Rejestrator będzie działał do kilku minut bez źródła zasilania. W trakcie jazdy musi byś nieustannie podpięty do ładowarki - warto zdawać sobie z tego sprawę, szczególnie jeśli jednocześnie korzystamy z nawigacji GPS, również wymagającej zasilania. Jeśli chcemy zostawić rejestrator na noc w samochodzie, trzeba będzie podpiąć go do powerbanku.

Wideo z szerokim kątem

Navitel R1000 nagrywa obraz w jakości Full HD lub HD z szybkością 30 klatek na sekundę. Wideorejestrator posiada sensor optyczny GC2023 i szerokokątny obiektyw 165°, wykonany z sześciowarstwowego szkła. R1000 umożliwia także nagrywanie filmów w pętli. Czujnik przeciążeń sprawia, że w przypadku zderzenia lub nagłego manewru, kamerka zapisuje materiał wideo i zabezpiecza w celu późniejszego wykorzystania.

Zdjęcie Navitel R1000 / INTERIA.PL

Co z jakością nagrań? Jest ona dobra (przykłady dwóch materiałów prezentujemy poniżej). Na rynku znajdziemy droższe wideorejestratory, które oferują materiały wideo z nagraniami w lepszej jakości, ale materiał oferowany przez R1000 w pełni wystarczy w razie niechcianej przez nikogo stłuczki czy innego nieszczęśliwego zdarzenia. Dużym plusem może okazać się obiektyw 165° - z szerszym kątem mamy większą szansę na wyłapanie całości zajścia. Kilka stopni więcej może okazać się bardzo istotne.

Wideo Test NAVITEL R1000 - jazda za dnia

Wideo Test NAVITEL R1000 - jazda nocą

Obsługa przez aplikację

Dodatkowo możemy połączyć wideorejestrator ze smartfonem i przeglądać nagrania w czasie rzeczywistym. Menu zawiera następujące opcje: odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania, szybkie przechwycenie zdjęcia oraz ustawienia ogólne. Ostatnia z wymienionych sekcji umożliwia ustawienie G-Sensora, proporcji wideo a także sformatowanie karty microSD. Z początkiem przyszłego roku pojawi się aktualizacja, która pozwoli udostępnić nagrane pliki w serwisach społecznościowych oraz zainstalować aplikację na urządzeniach z systemem iOS.

Zdjęcie Navitel R1000 otrzymuje rekomendację serwisu Nowe Technologie Interia / INTERIA.PL

Podsumowanie

Navitel wie, jak robić dobre wideorejestratory. R1000 nie jest wyjątkiem, będąc dobrą propozycją dla wszystkich szukających solidnego, wyróżniającego się na rynku rejestratora do samochodu.

Sugerowana cena Navitel R1000 - 399 złotych



Plusy Łatwy do montowania i demontażu

Szeroki kąt i jakość nagrań

Roczna licencja na mapy w pakiecie

Ciekawie prezentujący się gadżet Minusy Uchwyt nie jest przeznaczony do wielokrotnego użytku

Szkoda, że nie działa dłużej bez źródła zasilania Ocena 0.5 / 10