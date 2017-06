Test nawigacji GPS Navitel MS600

Czy nawigacja samochodowa nadal stanowi dobrą alternatywę dla smartfonu z Google Maps lub aplikacją do nawigacj? Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie testu Navitel MS600.

Biorąc pod uwagę popularność smartfonów jako urządzeń do nawigacji samochodowej, wydawałoby się, że standardowa nawigacja GPS jest zbyteczna. Jednak każdy, kto wybrał się na dłuższą trasę z Google Maps, jako nawigacją, wie, że nie można zaufać w 100 proc. Google’owi. Aplikacje i mapy innych firm, chociaż lepsze, również potrafią wyprowadzić nas - dosłownie - w pole, szczególnie w połączeniu z problemami technicznymi, jakie sprawiają smartfony. Jak na tle tych kwestii sprawdza się Navitel MS600

Co w zestawie?

W zestawie z nawigacją znajdziemy ładowarkę, dobrze wykonany uchwyt z mocowaniem i mały kabel mini-USB. Sama nawigacja wygląda, no cóż, jak nawigacje - nie o wzornictwo przemysłowe tu chodzi. Co istotne, zestaw ma wgrane mapy 43 krajów Europy, plus mapę Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy. To dobra informacja, szczególnie że firma gwarantuje darmową aktualizację. Samo urządzenie ma ekran 5" TFT o rozdzielczości 480 na 272. Niestety, nie ma co liczyć na responsywność ekranów telefonów. To miniona era. Albo nie obędzie się bez korzystania z rysika (w zestawie), albo trzeba będzie docisnąć ekran, aby wybrać, co chcemy. Z czasem można się do tego przyzwyczaić, ale początkowo dla użytkowników smartfonów - może to być mały szok.

Co potrafi MS600?

Nie będzie zaskoczeniem, jeśli napiszemy, że Navitel ma po prostu wszystkie istotne funkcje nawigacji. Od - rzecz jasna - wyboru trasy, przez tryb mapy 2D/3D, tryby nocne, menu głosowe, informacje o robotach na drodze, fotoradarach, dodatkowych miejscach (punkty POI) czy ograniczeniach prędkości. Jest nawet asystent pasa ruchu. Wszystko to, czego oczekujemy od nawigacji. Zero spowolnień, zawieszania się czy nagłych telefonów (jak to przy wykorzystaniu smartfonów bywa).

Zdjęcie Navitel MS600 - wprowadzanie adresu / INTERIA.PL

Zdjęcie Navitel MS600 - wyszukiwanie trasy / INTERIA.PL

Menu, maksymalnie uproszczone, sprawdza się dobrze, chociaż niektóre jego elementy (np. informacja o wyczerpującej się baterii czy kalibracja rysika) nie zostały przetłumaczone na język polski. Tak naprawdę istotnym wyzwaniem, raz jeszcze, będzie samo przyzwyczajenie się do interfejsu dotykowego, reprezentującego czasy sprzed ery smartfonów. Ale nie o ekran tu chodzi, a o to, abyśmy dojechali na miejsce.

Jedziemy w trasę

Navitel MS600 był testowany na Podkarpaciu. Trasa z Krakowa do Rymanowa Zdroju, okolice w regionie, a potem powrót do stolicy Małopolski. Klasyczna, turystyczna trasa zawierająca wszystkie "atrakcje": Od autostrady, przez miasta i wsie, na turystycznych zakamarkach kończąc. W tych ostatnich, gdzie zasięg 3G/4G jest słaby, a o sygnał z satelity bywa ciężko, smartfony mają tendencję do nienadążania za trasą. Nawigacja MS600 takiego problemu nie ma, zatem zawsze dokładnie wiemy, gdzie znajduje się samochód, a także - co istotne - wypatrywany zakręt. W trakcie nie testów nie mieliśmy problemów z trasą, utratą sygnału lub innego rodzaju wpadek.

Zdjęcie Navitel MS600 - włączona nawigacja (widok 2D) / INTERIA.PL

Po włączeniu nawigacji, sprzęt musi znaleźć satelity. Trwa to mniej niż minutę, ale dzięki temu mamy precyzyjne namiary. Bez ładowania nawigacja będzie działała przez około 90 do 120 minut. Zatem nie obędzie się bez źródła prądu.

Nawigacja GPS czy smartfon?

Nie ma łatwiej odpowiedzi na to pytanie. Każde z rozwiązań ma swoje mocne i słabsze strony. Prawidłowym pytaniem, jakie należy sobie zadać, brzmi: W jaki sposób, i gdzie, będę korzystał z danego urządzenia. Na długie trasy, kiedy planujemy zapuścić się w miejsca, gdzie sygnał 3G/4G może być słaby, a telefon będzie miał problemy z dokładnym namierzeniem naszej lokalizacji - lepiej wybrać nawigację. Smartfon dobrze sprawdza się w mieście, gdzie np. za sprawą Google Maps mamy więcej informacji o ruchu ulicznym, nie wspominając już o łatwiejszej obsłudze. Oby tylko w trakcie jazdy nikt do nas nie zadzwonił. Najlepszym rozwiązaniem byłoby posiadanie przy sobie obu urządzeń, szczególnie jeśli wybieramy się za granice polski.





Podsumowanie

Navitel MS600 jest rozsądną alternatywą dla smartfonowej nawigacji. To także jedna z najlepszych samochodowych nawigacji dostępnych na rynku. Jeśli potrzebujemy "klasycznego" GPS-a - to dobry wybór.

Cena: Około 350 zł