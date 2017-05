Samsung ogłasza partnerstwo z UFC, X-Games i Live Nation

Samsung wspólnie z UFC, X Games i Live Nation uruchamia nową usługę VR Live Pass dla Gear VR. Teraz wybrane globalne wydarzenia sportowe i muzyczne będzie można podziwiać w wirtualnej rzeczywistości, przy pomocy Gear VR.

Zdjęcie Nowa wersja Gear VR /materiały prasowe



Testy Test Samsung Gear 360 - z kamerką wśród 360 stopni

Reklama

Transmisje VR Live Pass dla Gear VR zostaną udostępnione w aplikacji Samsung VR na początku czerwca. Dzięki nim użytkownicy Gear VR będą mogli oglądać imprezy rozrywkowe i koncerty na żywo z dowolnego miejsca na świecie. Co istotne, niedawno firma Samsung rozszerzyła dostępność platformy Gear VR do 45 krajów na całym świecie, zapewniając tym samym dostęp do najwyższej jakości wirtualnej rozrywki jeszcze większej liczbie użytkowników.

- Z olbrzymią radością prezentujemy posiadaczom Samsung Gear VR nową usługę, która pozwoli im oglądać ulubione wydarzenia sportowe i kulturalne za pośrednictwem naszego niezrównanego ekosystemu wirtualnej rzeczywistości - powiedział Younghee Lee, CMO i Executive Vice President w Samsung Electronics. - Współpraca z tak istotnymi partnerami pozwoli nam przesunąć granice tego co możliwe i stworzyć nowe unikalne doświadczenia dla fanów i kibiców.

Zawsze uważaliśmy, że wprowadzenie imprez UFC do wirtualnej rzeczywistości zapewniłoby niesamowite wrażenia naszym kibicom - powiedział Ike Lawrence Epstein, dyrektor ds. operacyjnych w UFC. - Ogromnie się cieszymy, że możemy współpracować z firmą Samsung nad tym przełomowym przedsięwzięciem, które zrewolucjonizuje odbiór naszych materiałów i imprez na żywo przez widzów z całego świata.

Transmisje na żywo zostaną zainaugurowane w czerwcu 2017 roku. Będą to między innymi:

UFC 212: ALDO vs. HOLLOWAY, Rio de Janeiro, Brazylia, 3 czerwca 2017: Po raz pierwszy w historii UFC, gala będzie transmitowana na żywo w rzeczywistości wirtualnej. Kibice będą mogli oglądać transmisję wysokiej jakości w 360 stopniach, a ponadto uzyskają dostęp do dodatkowych materiałów VR, takich jak nagrania sprzed imprezy i po imprezie z mistrzem UFC w kategorii piórkowej Josém Aldo oraz tymczasowym mistrzem UFC w kategorii piórkowej Maxem Hollowayem.

X Games Minneapolis, Stany Zjednoczone, 13-16 lipca 2017: Użytkownicy Gear VR będą mogli emocjonować się relacją z X Games w zaciszu własnego domu, oglądając najlepszych zawodników BMX i rolkarzy, takich jak Jimmy Wilkins, Chad Kerley czy Jagger Eaton, współzawodniczących z innymi podczas największej dorocznej imprezy sportów akcji.