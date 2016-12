Test Samsung Gear 360 - z kamerką wśród 360 stopni

Testujemy jeden z najciekawszych gadżetów 2016 roku - sferyczną kamerkę Samsunga Gear 360. Co potrafi takie urządzenie i dlaczego jest to aż tak interesująca premiera?

Reklama

Rok 2016 był rokiem wirtualnej rzeczywistości. Nawet jeśli gogle i hełmy VR nie stały się produktem masowym, przyjęły się na rynku i w 2017 możemy spodziewać się kolejnych tego typu premier. Jednym z najciekawszych aspektów VR jest opcja oglądania filmów i zdjęć sferycznych. W teorii zdjęcia sferyczne możemy wykonać smartfonem, ale lepiej skorzystać z kamerki. Takim urządzeniem jest właśnie Gear 360.

Jak działa Gear 360?

Sprzęt wyposażono w dwa obiektywy typu "rybie oko", którym towarzyszą matryce o rozdzielczości 15 megapikseli. Rozwiązanie umożliwia rejestrację obrazu w rozdzielczości (3840 na 1920 pikseli), w promieniu 360 stopni (dokładna specyfikacja na końcu materiału). Konkurencyjne kamerki nie oferują tak wysokiej rozdzielczości - zatem, duży plus dla Samsunga.



Urządzenie pozwala także na uzyskanie nieruchomych obrazów o rozdzielczości 30 megapikseli. Kolejna funkcja to rejestracja ujęć 180‑stopniowych za pomocą tylko jednego obiektywu. Gear 360 jest wyposażony w jasne obiektywy F2,0. Do Gear 360 dołączany jest mały trójnóg. Możemy go jednak odkręcić, a kamerkę zamontować na dowolnym statywie lub tripodzie dostępnymi na rynku.

Reklama

Zdjęcia i materiały wideo rejestrujemy na karcie microSD montowanej w urządzeniu. Kamerka działa bez synchronizacji ze smartfonem, ale w celu wykorzystania jej wszystkich funkcji (zmiana ustawień jest możliwa w menu kamerki, ale lepiej mieć telefon) - bez telefonu się nie obędzie. Niestety, Gear 360 współpracuje jedynie z kilkoma modelami smartfonów Galaxy (m.in. S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, Note 5). Gear 360 przesyła zarejestrowane filmy do pamięci smartfona lub umożliwia ich wysłanie bezpośrednio do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube czy Google Street View. Co istotne - zdjęcia i filmy można obejrzeć na smartfonie (wyposażonym w żyroskop) lub na komputerze (wystarczy obracać myszką lub klawiaturą, aby spojrzeć w inne miejsce nagrania). Nie potrzeba zatem sprzętu VR, aby cieszyć się multimediami w 360 stopniach.

Zdjęcie Gear 360 nie potrzebuje gogli Gear VR, ale z nimi (goglami) efekt jest jeszcze lepszy /materiały prasowe

Teść wideo w 360‑stopniowym formacie można oglądać za pomocą urządzenia Gear VR. Wszystkie niezbędne funkcje będą dostępne w ramach specjalnej mobilnej aplikacji, którą można pobrać z Galaxy Apps i Google Play. Dalsza obróbka i edycja będzie możliwa za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Tyle teorii. Wrzucanie i edycja materiałów w sferycznym wideo czasami bywa problematyczna, ale nie jest to już wina Gear 360, a platform społecznościowych. Zapewne w najbliższych miesiącach proces ten zostanie polepszony.



Jak sprawdza się Gear 360?

W pełni naładowana kamerka wystarczy na około 90 do 120 minut pracy (zależnie od jakości materiałów). To wystarczający wynik. Obsługa, szczególnie z poziomu smartfonu, nie stanowi problemu. Fakt, że Gear 360 współpracuje tylko z kilkoma smartfonami ma swoje plusy - brak błędów związanych z kompatybilnością.

Przykładowy materiał wideo można znaleźć na naszym profilu facebookowym

Przykładowe zdjęcie można znaleźć na naszym profilu facebookowym

Jakieś większe problemy? Jeśli zdecydujemy się na połączenie obrazu z obu obiektywów, na stworzonej przez nas treści będzie widać właśnie wspomniane połączenie. Czasami psuje to iluzję, jaką ma być materiał zarejestrowany w 360 stopniach.

Zdjęcie Samsung Gear 360 /INTERIA.PL

Wróćmy jeszcze do jakości zdjęć i materiałów wideo. Dla osób nie znających realiów branży technologicznej, prezentowany przez Gear 360 poziom może wydawać się niewystarczający. Tymczasem, biorąc pod uwagę cenę urządzenia (około 1200 zł) - jakość jest naprawdę niezła i bije na głowę inne, konsumenckie kamerki. Rzecz jasna Gear 360 nie ma szans z profesjonalnym sprzętem, ale ten kosztuję fortunę, a takie porównania nie mają sensu.

Podsumowanie

Samsung Gear VR to najlepsza kamerka 360 skierowana dla przysłowiowego "Kowalskiego", Jeśli ktoś pragnie rozpocząć swoją przygodę z rejestrowaniem sferycznym materiałów multimedialnych - nie ma lepszego sprzętu na rynku.

Plusy Dobra jakość zdjęć i wideo 360

Urządzenie proste w obsłudze Minusy Miejsce fuzji obrazów z obu obiektywów jest zbyt widoczne Ocena 0.5 / 10