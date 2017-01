Rekordowy pokaz VR w Polsce

Firma Mitsubishi Motorsw dniu polskiej premiery najnowszego modelu ASC 2017 wykorzystała jednocześnie aż 100 gogli Samsung Gear VR. W ten sposób ustanowiono rekord w liczbie urządzeń wykorzystanych do pokazu wirtualnej rzeczywistości w tym samym czasie w Polsce. Na goglach wyświetlono również pierwszy w Polsce film fabularny wykonany dla marki motoryzacyjnej w technologii 360°.

Dotychczas pokazy VR na imprezach motoryzacyjnych w Polsce występowały raczej w roli dodatkowej atrakcji. Najczęściej wykorzystywano kartonowe gogle typu cardboard, które nie są w stanie zapewnić takich doznań, jak okulary Samsung Gear VR. To właśnie po te urządzenia zdecydowała się sięgnąć firma Mitsubishi Motors w nieszablonowej prezentacji najnowszego modelu swojego crossovera: Mitsubishi ASX 2017, jednego z najważniejszych w klasie SUV-ów segmentu C. Dzięki goglom Samsung Gear VR wirtualną podróż nowym samochodem odbyło jednocześnie 100 dziennikarzy.

- Wirtualna rzeczywistość to technologia, która doskonale nadaje się do prezentacji nowego modelu samochodu. Pozwala przybliżyć nie tylko jego wygląd, ale oferuje również niezwykłe wrażenie jazdy tym autem. Cieszymy się, że marka Mitsubishi Motors wybrała gogle Samsung Gear VR do realizacji tego projektu - powiedział Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska.

Gogle Samsung Gear VR współpracują ze smartfonami Galaxy S7 edge, S7, S6 edge+, S6 edge oraz S6. Aby przenieść się do świata wirtualnej rzeczywistości wystarczy włożyć smartfon w zestaw Gear VR i uruchomić jedną z wielu zainstalowanych na nim aplikacji.

Wszelkie materiały do Samsung Gear VR dostępne są w sklepie Oculus. Znajdziemy w nim między innymi: gry z widokiem 360 stopni, prezentacje, filmy, koncerty oraz zdjęcia.