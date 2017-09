Odkryto asteroidę z dwoma księżycami

Kilka dni temu obok Ziemi przeleciała największa asteroida od ponad wieku. Astronomowie odkryli, że obiekt ten miał dwa niewidziane wcześniej księżyce.

Zdjęcie 3122 Florence niedawno minęła Ziemię /NASA

Asteroida nazwana 3122 Florence po angielskiej pielęgniarce Florence Nightingale mierzyła ok. 4,5 km szerokości. Była to największa od 1890 r. asteroida, która minęła Ziemię.



3122 Florence minęła naszą planetę w odległości ok. 7 mln km. Nie stanowiło to dla nas żadnego zagrożenia, gdyż to odległość ok. 18 razy większa niż dystans dzielący Ziemię i Księżyc.



Używając obrazów radarowych przechwyconych przez Goldstone Deep Space Communications Complex, naukowcy odkryli dwa dodatkowe obiekty krążące wokół asteroidy. Ich precyzyjne rozmiary nie są znane, ale prawdopodobnie miały 100-300 m szerokości. To były księżyce 3122 Florence.

Zdjęcie Księżyce asteroidy 3122 Florence / NASA

Nie wiadomo, ile każdemu z księżyców zajmuje okrążenie 3122 Florence, ale wewnętrznemu najprawdopodobniej ok. 8 godzin, a zewnętrznemu 22-27 godzin.



3122 Florence jest dopiero trzecią asteroidą z dwoma księżycami spośród 16 400 obiektów znajdujących się blisko Ziemi. Ostatnią "potrójną asteroidą" była 1994 CC, która pojawiła się w czerwcu 2009 r.