Wiemy, ile będzie kosztowała podróż Hyperloopem

W ostatnim czasie, dwóch miliarderów, którzy planują rozwój superszybkich kolei Hyperloop, ujawniło swoje wizje na temat kosztów podróży takim środkiem lokomocji.

Elon Musk uważa, że koszt przejazdu 5 kilometrów będzie wynosił około 1 dolara

Podczas jednej z ostatnich konferencji, Elon Musk wyznał, że najprawdopodobniej, pierwsza linia kolei Hyperloop powstanie w Los Angeles i będzie łączyła centrum miasta z lotniskiem. Odcinek ma mieć długość około 5 kilometrów i ma być pokonywany przez kolej w 8 minut. To znacznie krócej niż jakikolwiek inny środek lokomocji dostępny dla mieszkańców. Jeden wagonik będzie mógł pomieścić do 16 osób, z czego koszt takiej podróży na osobę nie będzie wyższy niż 1 dolar.

Z kolei Richard Branson, który w ostatnim czasie bardzo poważnie podchodzi do tematu Hyperloop, zapowiedział, że jego firma zamierza wybudować tunel łączący dwa duże miasta w Indiach: Anantapur i Visakhapatnam. Odległość pomiędzy nimi to około 830 kilometrów. Koszt podróży na tym odcinku ma nie przekraczać 150 dolarów, co jest kwotą wyższą niż w przypadku klasycznej kolei, ale niższą niż samolot.



Na czym w ogóle polega idea Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.



