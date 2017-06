​Hyperloop połączy Amsterdam i Paryż przed 2021 rokiem

Tegoroczny zwycięzca organizowanego przez SpaceX konkursu na najlepsze zastosowanie technologii Hyperloop pochodzi z Holandii. System, który połączy Amsterdam z Paryżem ma być gotowy przed 2021 rokiem.

Zdjęcie Koncept kapsuły Hyperloop według projektantów Hardt /materiały prasowe

Wiele wskazuje na to, że Holandia będzie kolejnym po Słowacji i Czechach krajem, w którym powstanie innowacyjny środek transportu Hyperloop.



Koncepcja nowego środka transportu o nazwie Hyperloop została zaproponowana przez Elona Muska, wizjonera i wynalazcę, założyciela firm SpaceX i Tesla, jeszcze w 2013 roku. W założeniu ma przewozić pasażerów w niewielkich wagonikach poruszających się w próżniowej tubie, z prędkością przekraczającą 1000 km/h. Choć projekt wygląda kosmicznie i póki co nierealnie, prace nad nim trwają, a jej efekty możemy obserwować już dziś. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.



Amsterdam-Paryż w pół godziny

Zespół z Uniwersytetu Technologicznego w Delft wygrał tegoroczną edycję konkursu SpaceX na rozwój technologii superszybkiego transportu. Zwycięzcy nawiązali współpracę ze startupem technologicznym Hardt Global Monility. Ich pierwszym celem będzie zbudowanie rury o długości 30 m.



- W tym obiekcie przetestujemy wszystkie systemy, które nie wymagają użycia dużych prędkości. Mowa m.in. o systemie lewitacji, napędzie i systemach zarządzających bezpieczeństwem - powiedział Tim Houter, prezes Hardt.



Firma otrzymała już 675 tys. dol. finansowania. Holenderska linia testowa Hyperloopa ma być gotowa do 2019 r. Celem nadrzędnym jest ukończenie działającego systemu transportu między Amsterdamem a Paryżem do 2021 r.

Zdjęcie Tak mogłaby wyglądać kapsuła Hyperloop w Polsce (fot. Hyper Poland) / materiały prasowe

Obecnie podróż pociągiem ze stolicy Francji do stolicy Holandii zajmuje około 3 godziny 20 minut. Korzystając z Hyperloopa, trasa zajęłaby około 30 minut.

Gdzie pojawi się Hyperloop. Co z Polską?

Hyperloop Transportation Technologies podpisało bowiem wstępną umowę, na mocy której szybka kolej ma powstać w Europie i połączyć czeskie Brno ze stolicą Słowacji - Bratysławą. Kolejnym etapem będzie przeciągnięcie trasy do Pragi. HTT zapowiedziało również, że zostało podpisane porozumienie z Abu Dhabi, a następne w kolejce jest australijskie Melbourne.

Hyperloop - wizja Hyper Poland 1 6 Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 6

W pierwszej połowie tego roku poseł Piotr Liroy-Marzec zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Rozwoju, czy polski rząd zamierza wspierać technologię Hyperloop. "Zwracam się do Pana, jako ministra odpowiedzialnego za rozwój naszego kraju. Czy polski rząd zamierza wesprzeć prace zespołu Hyper Poland?" - dało się przeczytać w zapytaniu. Ministerstwo Rozwoju ustosunkowało się do jego pytania: "Pragnę Pana zapewnić, iż polski rząd również z zainteresowaniem obserwuje postępy prac nad stworzeniem polskiego modelu Hyperloopa oraz osiągnięcia polskich naukowców w tym obszarze, zarówno w Polsce jak i na świecie". Konkretów jednak zabrakło.