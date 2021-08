Test Sony Xperia 1 III

Jedną z najtrudniejszych operacji do wykonania na rynku smartfonów jest umiejętność odróżnienia się od innych producentów. Nie jest to łatwe, niezależne, czy ta sztuka dotyczy niedrogich telefonów czy sprzętu z najwyższej półki. Jednego Xperii 1 III - najnowszemu supertelefonowi Sony - nie można odmówić, jest to model odróżniający się od reszty smartfonów.

Wygląd i wykonanie

W pudełku znajdziemy smartfon Xperia 1 III, kabel USB i ładowarkę. Nic więcej. Jak to w przypadku nowych telefonów Sony bywa, opisywany model ma nietypowe proporcje: ekran 21:9 i wymiary 165 x 71 x 8.2 mm przy wadze 186 g. To bardzo ciekawa forma, pod warunkiem, że potrafimy się do niej przyzwyczaić. Telefon od początku wygląda i sprawia wrażenie urządzenia premium - to nie ulega wątpliwości. Wyświetlacz i tył obudowy zostały wykonane ze szkła Corning Gorilla Glass 6 z lustrzanym wykończeniem i uzupełnione metalową ramką. Urządzenie jest chronione wodą i pyłem na poziomie IP65/68.

Reklama

Rozmieszczenie przycisków to kolejny element wyróżniający Xperię 1 III. Z prawej strony umieszczono kolejno: przyciski zmniejszające/zwiększające poziom głośności, przycisk on/off (zarazem działający bardzo sprawnie czytnik linii papilarnych), przycisk Asystenta Google oraz przycisk spustu migawki, rzadkość w telefonach. Z lewej strony znajdziemy hybrydowy slot na karty nan-SIM/microSD. Na tym nie koniec, Xperia ma port słuchawkowy, rarytas w smartfonach premium. Stereofoniczne głośniki Full-stage są umieszczone z przodu telefonu, grają naprawdę dobrze. Z tyłu znajdziemy charakterystyczny moduł aparatu. Tylna obudowa jest bardzo śliska, nie obędzie się bez etui.

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / INTERIA.PL

Podsumowując, Xperia 1 III bez wątpienia prezentuje się bardzo prestiżowo, godnie reprezentując swoją półkę cenową. To jeden z najlepiej zaprojektowanych telefonów na rynku.

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / INTERIA.PL

Ekran

O proporcach ekranu już wspomnieliśmy, a co z pozostałymi elementami charakterystycznymi wyświetlacza? Telefon ma 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR 21:9 CinemaWide odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Nominalna rozdzielczość rzeczywiście wynosi 1644 x 3840 pikseli (643 ppi, czyli naprawdę wysoko), ale przez większość czasu korzystamy z rozdzielczości 1096 x 2560 pikseli (ekran obsługuje 4K np. podczas oglądania filmów). Wyświetlacz wspierający 4K z odświeżaniem 120 Hz to kolejny ewenement na rynku.

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / INTERIA.PL

Podobnie jak w poprzednich modelach, Sony stawia na naturalizm i możliwe realne oddanie kolorów. Ekran reprodukuje kolory z 10-bitową dokładnością wyświetlania (8 bitów + 2-bitowe wygładzanie), zapewniająca obsługę przestrzeni barw BT.2020. Finalny efekt jest naprawdę bardzo dobry. Jeśli tylko nie mamy nic przeciwko proporcją ekranu, podejście Sony do odtwarzania kolorów i kontrastu może okazać się dla nas bardzo ciekawe. W uproszczeniu: oglądanie filmów na takim ekranie to bardzo ciekawe doświadczenie. Sprawdziliśmy m.in. "Łowcę androidów", "Hot Fuzz" i "Spider-Man: Daleko od domu". Wszystkie przystosowane do panoramicznego ekranu Xperii - wrażenia z sensu były lepsze niż w przypadku standardowego telefonu.

Specyfikacja i możliwości

W środku Xperii 1 III znajdziemy najnowszy procesor Snapdragon 888 5G, GPU Adreno 660 i 12 GB pamięci RAM. Testowany przez nas model miał 256 GB wbudowanej pamięci. Jak wypadł w benchmarku?

Geekbench 5.0: 1128 pkt. (Single-Core); 3708 pkt. (Multi-Core), Antutu 606 728

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / INTERIA.PL

Dla porównania:



Realme GT: Geekbench 5.0 - 1141 pkt. (Single-Core); 3655 pkt. (Multi-Core); Antutu: 723 371 pkt.



OnePlus 9 Pro: Geekbench 5 - 1119 pkt. (Single-Core); 3656 pkt. (Multi-Core); Antutu: 741 673 pkt.

Xiaomi Mi 11: Geekbench 5 - 1122 pkt. (Single-Core); 3492 pkt. (Multi-Core); Antutu: 712 214 pkt.

Realme X50 Pro 5G (12 GB RAM) miał wynik Antutu - 594 794. W Geekbench - 916 (Single-Core), 3341 (Multi-Core).

Samsung Galaxy S21 5G : Geekbench 5 - 783 pkt. (Single-Core); 2604 pkt. (Multi-Core); AnTuTu - 550 734 pkt

Jak zatem widać, mamy do czynienia z topową półką. Trudno zarzucić cokolwiek Xperii 1 III pod kątem prędkości i płynności działania. Podczas testów korzystaliśmy z szeregu aplikacji oraz gier. Należy wspomnieć, że w trakcie zabawy w "Call of Duty Mobile" tylna część obudowy nagrzewała się.

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / INTERIA.PL

Nakładka systemowa Sony jest mało inwazyjna, oferując kilka przydatnych, własnych rozwiązań jak specjalny Boczny Sensor na aplikacje czy Przełącznik Trybu Wielu Ekranów umożliwiający korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie.

Aparat i jakość wykonywanych zdjęć

Zdjęcie Teleobiektyw o zmiennej ogniskowej / INTERIA.PL

Aparat będzie ostatnim z elementów wyróżniającym Xperię III 1. Telefon ma cztery obiektywy: główny, telefoto, ultraszerokokątny oraz sensor głębi. Co w tym innowacyjnego? Otóż Sony zastosowało teleobiektyw o zmiennej ogniskowej. Maksymalna ogniskowa obiektywu wynosi 105 mm. W momencie przełączenia między ogniskową 70 mm a 105 mm następuje korekta ustawienia ostrości - zero "skoków" czy innych niedogodności. Smartfon posiada w sumie cztery dostępne ogniskowe: 16 mm, 24 mm, 70 mm i 105 mm. Maksymalny cyfrowy zoom wynosi x12,5.

Powraca również tryb Photography Pro. Efektywnie zamienia on ekran telefonu w menu jak z lustrzanki - jeśli ktoś potrzebuje aż tylu ustawień. Natomiast godną pochwały nowością jest tryb podstawowy funkcji Photography Pro. Umożliwia on użycie szeregu funkcji fotograficznych: dotykowego wyzwalania migawki, układu pionowego, efektu bokeh, panoramy itd. To taki tryb Photography Pro lite, również przypominający typowy aparat, ale w bardziej zgrabnej formie - ten tryb może znaleźć wielu fanów. Oczywiście nie zabrakło zwykłego aparatu jak w każdym telefonie, jeśli ktoś nie ma zamiaru korzystać z dodatkowych aplikacji.



Zdjęcie Tryb podstawowy funkcji Photography Pro / INTERIA.PL

Dobrze, a jakie efekty uzyskamy korzystając z takich rozwiązań? W skrócie - udane. Główny aparat sprawdza się bardzo dobrze, trudno mieć do niego zastrzeżenia. Teleobiektyw o zmiennej ogniskowej ma swoje plusy, ale w praktyce tylko zoom x2,9 daje niezłe zdjęcia, bo przy większym powiększeniu fotografie wydają się trochę za bardzo rozmyte. Aparat ultraszerokokątny jest niezły. Tryby robienia zdjęć w nocy? Sony stawia na naturalizm, zatem zdjęcia nie mają obliczeniowego rozjaśnienia znanego z innych marek. Efekt końcowy jest uzależniony od środowiska, w którym robimy zdjęcia. Fotografia portretowa wchodzi poprawnie. No i wspomniany spust migawki - robienie zdjęć przy pomocy "przycisku jak w aparacie" nadal ma swój urok, jeśli szukamy czegoś takiego.

Przykładowe zdjęcia wykonane aparatem:

Zdjęcia wykonane Xperia 1 III 1 / 20 Xperia 1 III - obiektyw główny Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Z przodu znajdziemy aparat o rozdzielczości 8 MP, f/2.0 i 24mm. Oferuje on niezłe zdjęcia typu selfie. Podobnie jak w przypadku zdjęć, telefon dla wideo ma Tryb Cinematography Pro rozszerzający możliwości o ujęcia filmowe 4K HDR 120 kl./s do odtworzenia w zwolnionym tempie. Rejestrowany obraz można odtwarzać nawet w 5‑krotnie zwolnionym tempie (przy 24 kl./s). Nagrania są także dokonywane w proporcjach 21:9 z szybkością 24, 25, 30 lub 60 kl./s. Możliwości Xperii 1 III w przypadku rejestrowania wideo w 4K (podobnie jak w Full HD) rzeczywiście robią wrażenie. Wraz z topowymi samsungami i najnowszymi iPhone’ami to najlepszy telefon do kręcenia wideo.

Bateria

Zdjęcie Sony Xperia 1 III / materiały prasowe

Smartfon ma baterię o pojemności 4500 mAh. Znajdująca się w zestawie ładowarka umożliwia naładowanie telefonu do 50 proc. w około 32 minuty. Smartfon poradzi sobie z pracą od rana do wieczora bez widoku ładowarki, ale z takim ekranem i dodatkowymi rozwiązaniami, oraz baterią o wspomnianej rozdzielczości, ustępuje niektórym z innych flagowców, jeśli chodzi o ogólny czas pracy. Nie są to jednak znaczące różnice.

Podsumowanie testu Xperia 1 III

Sony Xperia 1 III to jeden z najciekawszych topowych smartfonów z Androidem. Wyróżnia się na tle innych premier, oferując kilka bardzo ciekawych technologii. Nie jest to smartfon dla każdego, ale takie było założenie Sony od początku.

Cena: 5799 zł

Plusy Bardzo udany ekran

Tryby Pro, a także tryb uproszczony tryb Photography Pro

Wykonanie i design

Elementy takie jak port słuchawkowy czy spust migawki

120 Hz i 4K w smartfonie

Świetny do oglądania filmów Minusy Nagrzewa się z tyłu podczas intensywnej pracy

Ekran 4K tylko w niektórych scenariuszach użytkowania

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl