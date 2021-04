​Test Hammer Watch

Sprawdzamy niedrogi, wytrzymały zegarek polskiej firmy mPTech - co oferuje i jak sprawuje się w praktyce Hammer Watch?

Inteligentne zegarki i opaski nigdy nie stały się tak wielkim hitem, jak zakładano, ale stworzyły sobie na rynku ciekawą niszę. Polska firma mPTech postanowiła wykorzystać swoją markę wzmocnionych telefonów o nazwie Hammer i wprowadzić na rynek wytrzymałego smartwatcha. Jak sprawuje się Hammer Watch?

Wygląd i wykonanie

W gustownie prezentującym się pudełku znajdziemy zegarek z zamontowanym czarnym paskiem, dodatkowy silikonowy pasek w kolorze pomarańczowym, specjalną magnetyczną ładowarkę i dokumentację. Jak prezentuje się sam zegarek? Przypomina wytrzymałe zegarki takie jak G-Shock czy jemu podobne. Gadżet ma obudowę z tworzywa i metalowy pierścień zamontowany wokół koperty zegarka. Dodatkowym zabezpieczeniem mają być specjalne, gumowe bumpery. Silikonowy pasek sprawia wrażenie solidnie wykonanego i raczej nie powinien tak łatwo zniszczyć. Po założeniu Hammera, okazuje się on zaskakująco lekki (waga: 55 g, więcej parametrów na dole materiału) i naprawdę dobrze leży na nadgarstku. To istotna informacja dla tych, którzy nie przepadają za ciężkimi smartwatchami.

Zegarek prezentuje się nieźle, nawet bez ponownego patrzenia na jego cenę (stosunek ceny do jakości). Posiada on wyłącznie jeden fizyczny przycisk (z prawej strony). Styl rugged jest skierowany do konkretnego odbiorcy i jeśli szukamy właśnie takiej "busoli", możemy być zadowoleni. Hammer Watch może się pochwalić odpornością na wodę i pył zgodną z certyfikatem IP68 - jak twierdzi producent, odporność była testowana przy zanurzeniu do 1,5 metra nie dłużej niż przez 30 minut.

Zdjęcie Hammer Watch / INTERIA.PL

Ekran

Ekran jest elementem całości, w którym widać niższą półkę cenową Hammer Watcha. Producent zdecydował się na mający 1,3 cala wyświetlacz w technologii TFT LCD. Oferowana rozdzielczość to 240 na 240 pikseli. Ekran ma 4 poziomy jasności, ale z w słoneczny dzień nadal powinniśmy zobaczyć najważniejsze informacje. Jakość oferowanych kolorów oddaje poziom wyświetlaczy TFT LCD. Ponieważ nie zastosowano ekranu OLED, nie ma mowy o opcji Always On Dispay, jeśli chcemy sprawdzić godzinę, musimy albo włączyć zegarek (przycisk po prawej stronie), lub wykonać odpowiedni ruch nadgarstka (przybliżenie zegarka do twarzy). Trudno ocenić, na ile wytrzymały na zadrapania i inne nieszczęścia pozostaje sam ekran.

Zdjęcie Hammer Watch / INTERIA.PL

System zegarka i aplikacja

Ekran (jakość kolorów, brak OLED-a) dla niektórych użytkowników nie będzie odgrywał kluczowej roli, ale zastosowany przez producenta pozostaje istotnym elementem dla każdego z potencjalnych nabywców. MyPhone nie miał szansy na "odkrycie Ameryki" w tym aspekcie - Samsung i Huawei, pomimo że dysponują znacznie większymi zespołami, nadal ustępują nawet WearOS Google, nie mówiąc już o systemie Apple Watcha. Zestaw opcji oferowanych przez Hammera jest bardzo podstawowy i tak naprawdę przypomina to, co potrafią smartbandy.

Zdjęcie Hammer Watch / INTERIA.PL

Pomiędzy opcjami przechodzimy przesuwając palec w odpowiednim kierunku z głównego ekranu. Co znajdziemy w zegarku? Plansze przypominające wyglądem Tizen OS, a wśród nich możliwość podglądnięcia powiadomień (nie da się ich w całości przeczytać), pogodę, lokalizację GPS, spust migawki, stoper, minutnik i opcję znajdź telefon.

Zdjęcie Hammer Watch / INTERIA.PL

Zebrane odczyty (licznik kroków i kalorii, pomiar pulsu i ciśnienia krwi, saturacja krwi) znajdziemy po prawej stronie na osobnych planszach, podobnie jak opcję wyboru jednego z 8 trybów sportowych. To właściwie wszystko.

Zegarek warto połączyć z aplikacją (nie jest to konieczne do uruchomienia Hammera), dostępnej dla iOS i Androida (my sparowaliśmy zegarek z telefonem MyPhone Now Esim ), dzięki niej będziemy mogli zapisać nasze pomiary. Apka nie prosi o stworzenie profilu, ale możemy podać nasz wzrost, wagę itd. Na kilku ekranach sprawdzimy przebytą trasę i będziemy mogli pobrać dodatkowe tarcze zegarka (nie ma ich wiele, około 40). Aplikacja jest zatem bardzo podstawowa.

Zdjęcie MyPhone Now Esim i Hammer Watch / INTERIA.PL

A jak sprawdza się interfejs dotykowy? Nie ma dramatu, ale poślizg w użytkowaniu w stosunku do systemów Huaweia i Samsunga jest widoczny i odczuwalny. Da się jednak do niego przyzwyczaić, mieliśmy do czynienia z gorszymi nakładkami. Warto wspomnieć, że podczas kilkunastodniowych testów system ani razu się nie zawiesił.

Czas pracy baterii

Zegarek ma baterię o pojemności 400 mAh. Producent twierdzi, że zegarek będzie działał pomiędzy 7 a 10 dniami w przypadku dezaktywowanego GPS-a i dodatkowych pomiarów. W trybie czuwania (niewielkie zużycie) możemy liczyć nawet na miesiąc użytkowania - rzeczywiście, ta obietnica wydaje się jak najbardziej szczera. W przypadku korzystania z GPS-u czas pracy może spaść nawet do kilkunastu godzin. Podsumowując, bateria to jedna z mocniejszych stron zegarka.

Zdjęcie Hammer Watch / INTERIA.PL

Podsumowanie

Hammer Watch to bardziej inteligentna opaska w skórze inteligentnego zegarka niż pełnoprawny smartwatch, ale taka opcja może znaleźć swoich fanów. Urządzenie okazuje się zaskakująco poprawne jak na proponowaną cenę. Bardziej niż dla fanów sportów szukających smartwatcha, jest to produkt skierowany do "niedzielnego użytkownika" oraz młodszych odbiorców.

Plusy Poprawne wykonanie i odpowiednia waga

Dodatkowy pasek w zestawie

Czas pracy na baterii

Łatwy w użytkowaniu Minusy GPS powinien działać lepiej

Mało trybów sportowych

Ograniczona liczba opcji smart

Cena: 359 zł

Skrócona specyfikacja

Wyświetlacz Kolorowy, 1,3" TFT LCD, 240×240 px

Odporność IP68

Procesor Spreadtrum SC6531E

Bateria Li-ion, 440 mAh

Maks. czas pracy 7-10 dni

W trybie uśpienia 30 dni

Waga 55 g

Średnica koperty 48 mm

Grubość koperty 18 mm

Średnica ekranu 34 mm