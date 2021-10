Xiaomi – następny smartfon będzie miał zakrzywiony wyświetlacz 4K?

Xiaomi w ostatnim czasie nie próżnuje i wypuszcza kolejne urządzenia. W sierpniu pojawił się smartfon MIX 4 i seria tabletów Pad 5. W połowie września zostały zaprezentowane flagowce 11T i 11T Pro oraz tańszy 11 Lite 5G NE. Pod koniec miesiąca ujrzał światło dzienne pierwszy smartfon z nowej serii Civi. Teraz pojawiają się doniesienia o kolejnym urządzeniu Xiaomi.

W bazie danych TENAA pojawił się nowy model Xiaomi, który wyglądem przypomina Civi. Urządzenie będzie zaopatrzone w zakrzywiony ekran OLED o rozdzielczości 4K. Nie jest to popularne rozwiązanie wśród producentów smartfonów, gdyż Ci preferują wariant QHD. Różnice między tymi standardami jest ciężko zauważyć gołym okiem, a 4K pobiera więcej energii. Jeśli Xiaomi połączy to z częstotliwością odświeżania 120 Hz, to poziom naładowania baterii będzie szybko spadać. Szczególnie, że smartfon zostanie zaopatrzony w ogniwo o pojemności 4500 mAh, które w tym wypadku może nie wystarczyć do komfortowego użytkowania.

Smartfonem, który znalazł się w bazie danych TENAA może być Xiaomi CC11 Pro. Urządzenie będzie miało przekątną ekranu 6,55 cali i rozmiary, takie jak Xiaomi Civi, czyli 158.34×71.5×6.98 oraz będzie ważyć 166 gram.