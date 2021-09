Xiaomi znowu w natarciu. 10 sierpnia producent na przystawkę zaprezentował kolejne modele z serii MIX i tablety Pad 5. Głównym daniem stały się pokazane 15 września, podczas globalnej konferencji flagowe modele 11T i 11T Pro wraz z bardziej budżetowym 11 Lite 5G NE. Na deser Xiaomi zaserwuje fanom marki całkowicie nową serię. Już 27 września odbędzie się premiera Xiaomi Civi.

Informacje pochodzą z chińskiej witryny Weibo, na której pojawia się większość przecieków dotyczących smartfonów rodzimych producentów. Seria Civi ma zastąpić CC, które skupiało się głównie na aparacie. Jeżeli okaże się to prawdą, to można się spodziewać wysokiej jakości aparatów, których konfiguracja będzie zbliżona do flagowców, w połączeniu z innymi komponentami typowymi dla smartfonów ze średniej półki. W ten sposób osoby, którym zależy na robieniu zdjęć i nagrywaniu wideo, dostaną urządzenie z zaawansowanymi technologicznie algorytmami wspomagającymi pracę aparatów bez wydawania kilku tysięcy na telefon z najwyższej półki. Oczywiście odbędzie się to najprawdopodobniej kosztem innych specyfikacji.

Premiera Xiaomi Civi odbędzie się już 27 września. Na razie niewiele wiadomo o samym smartfonie, choć z informacji podanych na Weibo można się dowiedzieć, że urządzenie będzie ważyło 166 g i będzie grubości 6,78 mm.