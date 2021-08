Galaxy Z Flip3 5G - stylowy składaniec

Galaxy Z Fold3 5G - nowa era urządzeń składanych

Galaxy Z Flip3 5G oferuje wodoodporność zgodną z wymogami normy IPX8, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się już obawiać niespodziewanego deszczu. W urządzeniu konstrukcja oparta została t na bardzo wytrzymałej, ale lekkiej ramie Armor Aluminum - najtrwalsze rozwiązanie, jakiego użyto dotychczas w jakimkolwiek smartfonie Samsung - oraz najmocniejsze szkło Corning Gorilla Glass Victus, by chronić smartfony przed zadrapaniami czy upadkami. Nowość oferuje ochronną powłokę z rozciągliwego materiału PET, a także zoptymalizowane warstwy panelu ekranu głównego, w efekcie czego jest on o 80% bardziej wytrzymały niż we wcześniejszych modelach.

Zawias Hideaway Hinge, po raz pierwszy wprowadzony w Galaxy Z Flip, sprawia, że nowy smartfon może utrzymać dowolny kąt otwarcia, oferując innowacyjne wrażenia z korzystania z trybu Flex. Dzięki ulepszonej technologii Sweeper, kurz i inne cząsteczki nie przedostają się do wnętrza zawiasu, a samo urządzenie wyróżnia się jeszcze smuklejszą konstrukcją. Smartfon poddano też wyśrubowanym, zweryfikowanym przez Bureau Veritas testom, które wykazały, że urządzenia bez trudu wytrzymują aż 200 000 złożeń. Są do tego wyposażone w najnowszy, wydajny procesor wykonany w technologii 5 nm i kompatybilne z technologią 5G.

Minimalna liczba pikseli w miejscu wycięcia na aparat oznacza, że Galaxy Z Flip3 5G oferuje większą powierzchnię wyświetlania ulubionych aplikacji. Zastosowana w ekranie nowa technologia wyświetlania Eco sprawia zaś, że jest on o 29 proc. jaśniejszy, a jednocześnie zużywa mniej energii. Urządzenie oferuje też jeszcze płynniejsze przewijanie i szybszą interakcję dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania Super Smooth 120 Hz, dostępnej teraz na obu ekranach - głównym i zewnętrznym.

Przeprojektowany ekran zewnętrzny Galaxy Z Flip3 5G jest teraz czterokrotnie większy, co pozwala odczytywać powiadomienia i wiadomości bez potrzeby rozkładania urządzenia. Za sprawą widżetów tego ekranu użytkownicy mogą zerkać na swój harmonogram, sprawdzać prognozę pogody i śledzić liczbę wykonanych danego dnia kroków, mogą też dopasować tapetę ekranu zewnętrznego do koloru urządzenia.

Aparat smartfonu wyposażono w kilka nowych funkcji, za sprawą których w trybie Flex użytkownicy mogą robić jeszcze selfie bez konieczności trzymania smartfonu w dłoni. Mogą również szybko zrobić zdjęcie, a nawet nagrać wideo, nie rozkładając urządzenia - wystarczy, że na ekranie zewnętrznym użyją funkcji szybkiego ujęcia, dwukrotnie wciskając przycisk zasilania Galaxy Z Flip3 5G. Także przewijanie treści jest teraz płynne dzięki nowej, adaptacyjnej częstotliwości Super Smooth 120 Hz.

Na Galaxy Z Flip3 5G można w wygodny sposób oglądać vlogi na YouTube czy ulubiony serial. Za sprawą nowych, udoskonalonych głośników stereo oraz technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos urządzenie zapewnia dźwięk przestrzenny - niezależnie od odtwarzanych treści wideo lub audio. Nowy panel trybu Flex sprawia z kolei, że aplikacje lepiej się prezentują, a ich obsługa jest bardziej intuicyjna. Kiedy smartfon jest częściowo złożony, panel oferuje nowe sposoby wchodzenia w interakcje z urządzeniem - zapewnia bowiem wygodniejsze oglądanie, przenosząc obraz wideo na górną część ekranu, a kontrolę ustawień - takich jak jasność czy głośność - na jego dolną połowę



Przedsprzedaż Galaxy Z Flip3 5G już ruszyła, premiera 27 sierpnia. Ceny zaczynają się od 4799 złotych.

