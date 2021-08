Galaxy Z Fold3 5G - nowa era urządzeń składanych

Smartfony Galaxy Z Flip3 5G - stylowy składaniec

Galaxy Z Fold3 5G to trzecia generacja składanych urządzeń Samsunga. Sprzęt ma wyświetlacz Infinity Flex o przekątnej 7,6", a także - dostępny po raz pierwszy w tej klasie urządzeń - rysik S Pen Fold Edition.

Galaxy Z Fold3 5G oferuje wodoodporność zgodną z wymogami normy IPX8, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się już obawiać niespodziewanego deszczu. W urządzeniu konstrukcja oparta została t na bardzo wytrzymałej, ale lekkiej ramie Armor Aluminum - najtrwalsze rozwiązanie, jakiego użyto dotychczas w jakimkolwiek smartfonie Samsung - oraz najmocniejsze szkło Corning Gorilla® Glass Victus, by chronić smartfony przed zadrapaniami czy upadkami. Nowość oferuje ochronną powłokę z rozciągliwego materiału PET, a także zoptymalizowane warstwy panelu ekranu głównego, w efekcie czego jest on o 80% bardziej wytrzymały niż we wcześniejszych modelach.

Zawias Hideaway Hinge, po raz pierwszy wprowadzony w Galaxy Z Flip, sprawia, że nowy smartfon może utrzymać dowolny kąt otwarcia, oferując innowacyjne wrażenia z korzystania z trybu Flex. Dzięki ulepszonej technologii Sweeper, kurz i inne cząsteczki nie przedostają się do wnętrza zawiasu, a samo urządzenie wyróżnia się jeszcze smuklejszą konstrukcją. Smartfon poddano też wyśrubowanym, zweryfikowanym przez Bureau Veritas testom, które wykazały, że urządzenia bez trudu wytrzymują aż 200 000 złożeń. Są do tego wyposażone w najnowszy, wydajny procesor wykonany w technologii 5 nm i kompatybilne z technologią 5G.

Minimalna liczba pikseli w miejscu wycięcia na aparat oznacza, że Galaxy Z Fold3 5G oferuje większą powierzchnię wyświetlania ulubionych aplikacji. Zastosowana w ekranie nowa technologia wyświetlania Eco sprawia zaś, że jest on o 29 proc. jaśniejszy, a jednocześnie zużywa mniej energii. Urządzenie oferuje też jeszcze płynniejsze przewijanie i szybszą interakcję dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania Super Smooth 120 Hz, dostępnej teraz na obu ekranach - głównym i zewnętrznym.

Zdjęcie Galaxy Z Fold3 5G / materiały prasowe

W Galaxy Z Fold3 5G po raz pierwszy w przypadku serii Galaxy Z Samsung wykorzystał technologię znaną z serii Note: rysik S Pen (sprzedawany osobno). Użytkownicy mogą teraz korzystać ze zoptymalizowanych funkcji rysika na składanym wyświetlaczu, co idealnie sprawdzi się w przypadku wielozadaniowości w drodze. Na ekranie głównym Galaxy Z Fold3 5G łatwiej niż kiedykolwiek można teraz notować jednocześnie uczestnicząc w wideorozmowie, czy odznaczać z listy zrealizowane zadania, czytając maile.

Przeznaczony do Galaxy Z Fold3 5G rysik dostępny jest w dwóch wersjach: S Pen Fold Edition i S Pen Pro. Obie wersje posiadają specjalnie zaprojektowaną końcówkę, która została wyposażona w technologię ograniczenia siły nacisku, co chroni ekran główny smartfonu.

Zdjęcie / materiały prasowe

Seria Galaxy Z daje użytkownikom dostęp do większej liczby aplikacji w pełni wykorzystujących możliwości rozkładanego ekranu. Samsung rozszerza partnerstwa z firmami, takimi jak Google czy Microsoft, by użytkownicy mogli cieszyć się większą pulą ulubionych aplikacji, dostosowanych do ich wyjątkowych potrzeb. Mogą teraz korzystać np. z w pełni zoptymalizowanych wideoczatów w ramach Microsoft Teams: po rozłożeniu urządzenia zobaczą pełen szczegółów obraz prezentacji, a poniżej twarze rozmówców. Jeśli chodzi o najlepszą efektywność w pracy, tryb podwójnego panelu Microsoft Outlook stworzony z myślą o urządzeniach Samsung pozwala - niczym na komputerze - wyświetlić całą wiadomość e-mail, jednocześnie ukazując z boku podgląd innych. Nowa funkcja Samsung Labs sprawia, że użytkownicy mogą w dowolnym momencie optymalizować jeszcze większą liczbę aplikacji pod kątem składanego ekranu.

Galaxy Z Fold3 5G 1 / 19 Galaxy Z Fold3 5G Źródło: materiały prasowe udostępnij

Smartfon będzie w trzech ponadczasowych kolorach: czarnym, zielonym i srebrnym.

Przedsprzedaż rusza dzisiaj, premiera 27 sierpnia. Cena: od 8299 złotych..



