W jakich aspektach projektor jest lepszy od telewizora?

O tym, co odróżnia projektory kina domowego od telewizorów, w jaki sposób nowe projektory wykorzystają moc PlayStation 5 i o tym, czy pandemia sprawi, że coraz więcej osób będzie miało własną, małą salę kinową, rozmawiamy z Chrisem Mullinsem, european home cinema product managerem w firmie Sony.

Interia: Sprzedaż telewizorów wielkoekranowych rośnie - nabycie 65 calowego odbiornika nie jest już problemem nawet dla przeciętnego konsumenta. Czy rozmiar to jedyna istotna różnica między telewizorem a projektorem kina domowego?

Reklama

Chrisem Mullins: Projektor to wyłącznie element całości, jaką jest całe kino domowe. Jego inne aspekty to: immersyjne audio w technologii Dolby Atmos lub DTX-X, odpowiednio przygotowany do projekcji pokój i system umożliwiający łatwą zdalną kontrolę chociażby oświetlenia. Celem wizyty w sali kinowej jest pełna immersja - kino domowe nie różni się pod tym względem. Standardowe rozmiary kina domowego korzystającego z projektorów oferują ekrany mające przekątną pomiędzy 120 a 140 cali, to prawie czterokrotnie więcej niż 65-calowy telewizor. Takie przekątne są nieosiągalne, jeśli korzystamy z telewizorów.

Na rynku jest sporo projektorów do kina domowego - jakie są główne różnice między nowymi projektorami kina domowego Sony a zwykłym projektorem domowym 4K?

- Projektory Sony Home Cinema to projektory 4K HDR i są one wyposażone w panel SXRD o natywnej rozdzielczości 4K. Mówimy o panelach 4096 na 2160 pikseli, wraz z soczewką 4K i odpowiednim przetwarzaniem. oferują one krystalicznie czysty obraz. Na rynku nie brakuje projektorów określanych jako 4K, ale wiele z nich korzysta z panelów HD i technologii określanej jako pixel shiffting, aby symulować obraz 4K na ekranie. Ta technologia nie potrafi dostarczyć 4K o tej samej jakości, jaką oferuje natywne 4K.



HDMI 2.1 i wszystkie technologie związane z tym standardem będą odkrywały istotną role w nadchodzących latach. Czy nowe projektory Sony są gotowe skorzystać z tych wysoko cenionych funkcji?

- Projektory VW790/590 i GTZ380 mają porty HDMI 2.0b, co oznacza, że oferują wsparcie sygnału w 4K60P w 10 bitowej palecie bartw. Projektor umożliwia odtwarzanie materiałów w Ultra HD, w 60 klatkach ze wsparciem HDR-u. To perfekcyjne ustawienia dla większości dostępnych dla odbiorców treści 4K HDR na UHD Blu-ray, konsolach i usługach streamingowych oraz telewizyjno-satelitarnych.

- Projektor GTZ380 ma dwa porty HDMI 2.0B i dwa porty 1.4 DisplayPort. Wsparcie dla sygnału 4K w 120 klatkach - za pomocą technologii dual input i dwóch DisplayPortów v1.4 - jest możliwe, ale rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w profesjonalnych aplikacjach. Konwersja do standard HDMI 2.1 przy użyciu dwóch DisplayPortów nie jest łatwa do przeprowadzenia, aczkolwiek będziemy pracowali nad tym, aby osiągnąć pożądane efekty w przyszłości.

Więcej informacji o nowych projektorach Sony

Zdjęcie Najnowszy projektor Sony / materiały prasowe

4K stanie się niebawem standardem w świecie gier wideo. Projektory domowe nie były traktowane przez graczy wymagających jak najlepszego obrazu jako najważniejsze urządzenie. Czy to ulegnie zmianie? W jaki sposób nowe projektory Sony skorzystają z tego, co oferuje PlayStation 5?

- Obecna generacja konsol zazwyczaj może zaoferować gry w 30 klatkach z formą upscalingu do 4K. Dla następnej generacji, urządzeń takich jak PS5, natywne 4K w 60 klatkach będzie fenomenalnie prezentującym się na wielkim ekranie standardem, szczególnie na projektorach Sony Home Cinema korzystających z technologii redukcji lagów (opóźnień) w obrazie.

Co z standardem 8K? Projektory kina domowego zdają się doskonałym urządzeniem do skorzystania z następcy 4K.

- Przyglądamy się rozwojowi 8K, obecnie liczba dostępnych treści w tej jakości jest ograniczona, dodatkowo trzeba zmierzyć się z problemami takimi jak rozmiar zapisanych danych I sposób ich przesyłania. Hollywood jest dalekie od przyjęcia tego standardu ze względu na wspomniane wyzwania i rosnące koszty produkcji. Nie ma zatem lepszego momentu, aby zainwestować w rozwój systemów odtwarzających materiały w 4K.

Pandemia mocno wpłynęła na branżę kinową. Projektory domowe nie mogą rzecz jasna zastąpić prawdziwego kina domowego, ale - twoim zdaniem - czy lockdown i ograniczenia wpłyną na sprzedaż projektorów kina domowego?

- Pandemia sprawiła, że musimy spędzać więcej czasu w domu. Nie możemy wybrać się do kina czy uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, dlatego inwestujemy w sprzęt do naszego własnego centrum rozrywki. Stworzenie bezpiecznego środowiska dla rodziny i przyjaciół do oglądania treści w najlepszej możliwej jakości stało się w ostatnich miesiącach dla ludzi znacznie większym priorytetem. Kino domowe dostarcza wrażeń, których w pandemii pragnie wielu - immersję oraz formę eskapizmu.