Sony wprowadza projektory do kina domowego - oferują one 4K i HDR

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek trzech projektorów do kina domowego z panelami SXRD o natywnej rozdzielczości 4K (4096 x 2160), przeznaczonych dla konsumentów i do instalacji na zamówienie (CI). Modele VPL-VW590ES, VPL VW790ES oraz flagowy VPL-GTZ380 są wyposażone w nowatorskie procesory.

VPL-VW590ES i VPL-VW790ES — najważniejsze cechy

Nowe projektory VPL-VW590ES (z lampą) i VPL-VW790ES (z laserem) zastąpią obecne modele VPL-VW570ES i VPL-VW760ES. Zapewnią pełną obsługę obrazu HDR, którego uzyskanie umożliwia nowy procesor obrazu "X1 for projector" oparty na technologii zaawansowanych telewizorów Sony.

Dynamic HDR Enhancer: duża moc obliczeniowa nowego procesora "X1 for projector" umożliwia bardziej szczegółową analizę danych, dzięki czemu ulepszanie obrazu HDR jest bardziej efektywne niż w poprzednich modelach. Ta nowa funkcja, działająca podczas oglądania materiałów HDR, analizuje poszczególne sceny i zapewnia maksymalny kontrast poprzez zwiększanie jasności w jasnych obrazach i zmniejszanie jej w ciemnych scenach. Do dalszego zwiększenia skali kontrastów i jasności przyczynia się integracja jej działania ze sterowaniem laserem i przysłoną.

Digital Focus Optimizer: ta nowa technologia zapewnia lepszą ostrość poprzez kompensację niedoskonałości optyki obiektywu. Dzięki niej obraz jest wyraźny nawet w rogach ekranu.

Zdjęcie VPL-VW790ES / materiały prasowe

Unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Sony "Reality Creation": procesor "X1 for projector" analizuje każdą scenę, by wzbogacić obraz 4K realistycznie wyglądającymi detalami i fakturami. Interpolacji do jakości bliskiej 4K poddawane są nawet filmy powstałe w formacie 2K lub Full HD. Rozdzielczość widocznych na nich obiektów jest optymalizowana w celu nadania fakturom realistycznego wyglądu.

VPL-GTZ380 — najważniejsze cechy

Flagowy projektor laserowy SXRD 4K Sony. Dzięki dużej jasności, wysokiemu kontrastowi i szerokiemu zakresowi barw model ten zapewnia niezrównaną ekspresję obrazu HDR i jakościowo poprawia percepcję ulubionych filmów, programów telewizyjnych i gier. Jego zaletami mają być kompaktowa konstrukcja (51 kg) oraz poprawiający jakość obrazu procesor "X1 Ultimate for projector".

Zdjęcie VPL-GTZ380 / materiały prasowe



Projektor jest wyposażony w nowy, 0,74-calowy panel SXRD o natywnej rozdzielczości 4K i zwiększonej stabilności światła oraz nowe laserowe źródło światła, w którym obok dwóch diod niebieskich o różnych długościach fal wykorzystano także diodę czerwoną. Połączenie tych elementów zaowocowało jasnością 10 000 lumenów i stuprocentowym pokryciem szerokiej przestrzeni barw DCI-P3 bez obniżenia jasności. Niski poziom głośności i niewielka obudowa oznaczają elastyczność przy wyborze sposobu instalacji.

Ceny i dostępność

Projektor VPL-VW590ES można już zamówić. Będzie on dostępny w wersji czarnej i białej.

Projektor VPL-VW790ES można już zamówić.

Model VPL-GTZ380 będzie dostępny zimą.