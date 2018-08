Kambodżański kompleks budowli Angkor to obszar o wielkim zagęszczeniu przedziwnych, megalitycznych konstrukcji, pośród których największą jest słynna świątynia Angkor Wat.

Zdjęcie Jakie jeszcze tajemnice kryje kompleks Angkor w Kambodży? /Innemedium.pl

Słowo Angkor to miejscowa forma słowa nokor, pochodzącego od sanskryckiego nagara i oznaczającego miasto. Z kolei Wat to słowo oznaczające świątynię. Angkor Wat to zatem "miasto świątyń".

Cały ten obszar stanowi ogromną zagadkę. Występują tam wyraźne elementy świata megalitów, znakomicie obrobione skalne głazy, dopasowane do siebie z niewiarygodną precyzją i na wielkiej powierzchni. Jedną z tajemnic jest również utrwalony na skalnej ścianie wizerunek dinozaura. Oprócz tego, specjaliści od konstrukcji wodnych zastanawiają się nad skomplikowaniem i ogromem pracy, jaka została włożona w wykonanie gigantycznej ilości kanałów Angkoru. Zostały one opracowane i wykonane na niebywałą skalę, z zastosowaniem nieznanych technik obrabiania twardej skały. Badacze historii, analizując zdjęcia z satelitów oraz techniki LIDAr, stwierdzili, że kompleks Angkor rozciągał się na setki kilometrów kwadratowych. Tworzyły go tysiące domów, zbudowanych na powierzchni setek mil, a jego populacja wynosiła 750 tysięcy ludzi.

Inne badania wskazują z kolei na tworzenie w tamtym rejonie wielkich sztucznych jezior i kanałów rozciągających się na wiele setek kilometrów. Do tego dochodzą też ogromne połacie, na których prowadzono dobrze zorganizowaną uprawę, mającą zapewnić starożytnym miastom wyżywienie.

Angkor zamieszkane było przez ludzi doskonale znających geometrię i dzięki niej wznoszących skomplikowane konstrukcje, w których zakodowano symbolicznym językiem tajemnice wszechświata. Dziś kompleks Angkor jest bardzo popularnym celem dla turystów z całego świata. Nadal jednak kryje w sobie wiele zagadek, których badaczom nie udało się rozwikłać.