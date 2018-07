Trzęsienie ziemi ujawniło dwie azteckie świątynie

19 września 2017 r. przez 20 sekund ziemia zatrzęsła się pod centralnym Meksykiem. Siła natury przyniosła głównie śmierć i zniszczenie, ale odkryła także dwie azteckie świątynie ukryte w starożytnej piramidzie.

Zdjęcie Nowo odkryte świątynie leżą pod piramidą Teopanzolco /Fot. INAH /materiały prasowe

Świątynie odnaleziono w piramidzie Teopanzolco w stanie Morelos, niedaleko miasta Cuernavaca. Górna część piramidy została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,1 stopni w skali Richtera w 2017 r. Uczeni z Mexico's National Institute of Anthropology and History (INAH) użyli radaru do określenia, czy wewnętrzna struktura piramidy uległa uszkodzeniu.



Ku zaskoczeniu naukowców, radar ujawnił obecność dawno utraconych bliźniaczych świątyń. Jedna z nich została poświęcona Tialocowi, najwyższemu bóstwu deszczu i ziemskiej płodności, a druga Huitzilopochtli, bogowi wojny i Słońca. Natknięto się także na kolekcję ceramiki i kadzielnicę. Niestety, obie świątynie są w opłakanym stanie - uszkodzone przez długotrwałą wilgotność powietrza oraz wspomniane trzęsienie ziemi.



- Pomimo tego, co oznacza trzęsienie ziemi, trzeba być wdzięcznym, że to zjawisko naturalne ujawniło tak ważną strykturę - powiedziała Isabel Campos Goenaga, dyrektor INAH.



Zdjęcie Niesamowite znalezisko pod piramidą /Fot. INAH / materiały prasowe

Okazało się, że świątynie są znacznie starsze niż do tej pory sądzono. Zakładano, że pochodzą z późnego okresu postklasycznego (1200-1521 r.n.e.), ale miasto odgrywało ważną rolę znacznie wcześniej. Teraz naukowcy będą musieli przeprowadzić kolejne badania, aby sprawdzić, czy świątynia Teopanzolco jest związana z wczesną fazą okresu środkowo-klasycznego, co uczyniłoby ją pierwszymi obecną przy budowie piramidy Tenayuca.