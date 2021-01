Komórki rakowe mogą "hibernować"

​Komórki nowotworowe są w stanie wejść w stan hibernacji i przeczekać chemioterapię. To niezwykłe zjawisko, którego występowanie naukowcy przewidywali od dawna.

Dokładna wiedza na temat tego, jak nowotwory unikają chemioterapii, może pozwolić na opracowanie nowych leków. Nowotwory po zakończonej chemioterapii mogą wyjść ze stanu "uśpienia" i namnażać się na nowo.

Badania przedkliniczne nad ludzkimi komórkami raka jelita grubego wykazały, że są one w stanie spowolnić swoją aktywność i wejść w stand niskiej aktywności metabolicznej tolerującej leki (DTP). Mogłoby to wyjaśnić niektóre niepowodzenia w terapiach i nawroty choroby.



- Guz działa jak cały organizm, zdolny do powolnego przejścia w stan minimalnej aktywności, oszczędzając energię, aby pomóc mu przetrwać. Istnieją przykłady zwierząt, które wchodzą w stan odwracalnej i powolnej aktywności, aby przetrwać w trudnych warunkach. Wygląda na to, że komórki nowotworowe sprytnie dostosowały ten sam stan dla dobra ich przetrwania - powiedziała Catherine O'Brien, chirurg z Centrum Walki z Rakiem Księżniczki Małgorzaty w Kanadzie.



Naukowcy zaobserwowali, że komórki raka jelita grubego przechodzą w ten sam stan uśpienia w skoordynowany sposób, gdy były wystawione na działanie chemioterapeutyków. Komórki przestały się dzielić, co oznacza, że potrzebowały bardzo mało składników odżywczych, aby móc kontynuować życie.



Obserwacje te również pasują do modelu matematycznego, w którym wszystkie komórki nowotworowe, a nie mała subpopulacja, posiadają zdolność do przeobrażenia w DTP, co sugeruje, że te strategie przetrwania mogą być widoczne we wszystkich komórkach nowotworowych.