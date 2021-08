Panos Panay, jeden z wysoko postawionych pracowników Microsoftu, udostępnił wideo na Twitterze, na którym widać nową wersję wygodnego narzędzia do wycinania treści na ekranie. Snipping Tool na Windowsa 11 wygląda prosto i świeżo. Program zachował swoją nieskomplikowaną budowę, choć nie pozostał bez zmian.

Odpowiedzialny za m.in. Windowsa manager zaprezentował nowy design funkcji, w którym przeważa prostota i elegancja. Zmienił się wygląd ikonek i teraz "nowy" projekt opatrzony będzie znakiem plusa, zamiast znanymi w poprzedniej wersji nożyczkami. Zmianom ikonograficznym uległy także inne funkcje, takie jak opóźnienie i wybór trybu.

Z wideo wynika, że nowy Snipping Tool zaadaptuje część funkcji, jakie miał wcześniejszy program. Jaki? Windows 10 oferował program o nazwie Snip & Sketch. W nowym systemie narzędzie do wycinania przejmie jego funkcje, co za tym idzie w Snipping Tool będzie można dopisywać i dorysowywać rzeczy do wyciętych elementów. Można się zatem domyślać, że Microsoft stworzył fuzję tych dwóch programów. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft zmienił stanowisko odnośnie do narzędzia Snipping Tool. Jeszcze w 2018 roku firma planowała usunięcie programu i zastąpienie go bardziej rozwiniętym Snip & Sketch. Temu jednak brakowało ważnej funkcji opóźnienia.

