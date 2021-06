Microsoft zaprezentował Windows 11 - system ma odświeżony wygląd, zmiany w Menu Start, ma działać szybciej, a nawet wspierać aplikacje z systemu Android. Firma nazywa go "Windowsem jutra". Kiedy będzie premiera Windowsa 11? Jakie będą jego wymagania sprzętowe Windowsa 11?

Windows 10 zadebiutował w 2015 roku. System miał być ratunkiem dla Microsoftu po nieudanej wersji Windowsa 8. Udało się, "Dziesiątka" stała się standardem. Microsoft nigdy oficjalnie nie powiedział, że Windows 10 będzie ostatnią wersją Windowsa, chociaż niektórzy przypisali firmie z Redmond taki cytat. Po ponad pięciu latach przyszła pora zapoznać się z Windowsem 11.

Windows jutra

Windows towarzyszy użytkownikom od 35 lat. Każda nowa wersja systemu musi być kompatybilna z poprzednią - w przypadku Windowsa 11 nie będzie inaczej. Microsoft od pierwszych minut prezentacji podkreślał, że Windows to wiele lat historii komputerów i ludzi, którzy przez całe życie korzystali z "Okienek". To ma być ich dom. - To start nowej generacji. Jestem bardzo podekscytowany tym, co pokazaliśmy. Przez lata swojej historii Windows stworzył zupełnie nowe kategorie produktów i programów. Internet narodził się dzięki obecności Windowsa. Nasz system zawsze stał na straży swobodnego, niczym nieograniczonego tworzenia - powiedział Satya Nadella, szef Microsoftu.

Zdjęcie ​Windows 11 / materiały prasowe

Nowy interfejs, z Menu Start przypięte do paska zadań. Bez kafelek, Zamiast ich dostaniemy skróty najważniejszych aplikacji, ułożonych w bardziej przejrzysty sposób. Popularny Eksplorator Windows, sklep Microsoftu oraz inne najczęściej używane programy będą miały odświeżony interfejs pasujący do Windowsa 11.

Zdjęcie Nowe Menu Start / materiały prasowe

Wracają widżety - wśród nich kalendarz, pogoda czy najnowsze newsy. Widżety mają wykorzystywać "potęgę sztucznej inteligencji" - niestety, firma nie wyjaśniła co ma na myśli.





Zdjęcie Windows 11 - wracają widżety / materiały prasowe

Windows 11 ma działać szybciej i być bardziej bezpieczny. Microsoft dokonał również pełnej integracji Microsoft Teams z systemem, co oznacza błyskawiczny dostęp do platformy z dolnego paska i pełną synchronizację ze wszystkimi urządzeniami. To rozwiązanie nosi nazwę "Chat" i zastąpi instalowanego w systemie Skype'a.

Zdjęcie ​Windows 11 - integracja z Teams / materiały prasowe

Nowy system ma również rozwiązana przygotowane dla graczy - kompatybilne urządzenia i odpowiednie gry będą korzystać z technologii HDR-u, gry będą wczytywały się szybciej z dysków SSD dzięki opcji Direct Storage, firma zapowiedziała również dalszą integrację z usługą Xbox Game Pass. Sklep Microsoftu umożliwi umieszczanie aplikacji w wersji Win32 .exe oraz .msi.



Zdjęcie Aplikacje dla systemu Android pojawią się w systemie Windows 11 / materiały prasowe

Microsoft dodatkowo zapowiedział, że Windows 11 będzie w stanie uruchomić aplikacje z systemu Android, poprzez instalację apek dostępnych w Amazon App Store. Nie przedstawiono dokładnie, jak ma działać nowa funkcja.



- Aspirujemy do tego, aby Windows by platformą dla kolejnego etapu rozwoju internetu. Jestem bardzo dumny z tego, co stworzyliśmy - podsumował premierę Nadella.



Zdjęcie Windows 11 ma ulepszoną funkcję obsługi wielu ekranów / materiały prasowe

Windows 11 - wymagania sprzętowe

· 1 Ghz 64-bitowy procesor 2-rdzeniowy

· 4 GB RAM

· 64 GB miejsca na dysku

· 9-calowy wyświetlacz

· Rozdzielczość minimalna: 1366 na 768 pikseli

Zdjęcie Nie zapomniano również o nowych tapetach. / materiały prasowe

Windows 11 - kiedy premiera?

W następnym tygodniu osoby będący w kręgu Windows Insider będą mogły sprawdzić pierwszy build (wersję) Windows 11. Premiera systemu jest planowana dopiero na jesień. prawdopodobnie późny październik lub listopad.